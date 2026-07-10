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Du khách từ Nga đến Việt Nam tăng gần 3 lần trong nửa đầu năm

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Việt Nam đứng thứ 4 về doanh số bán tour trọn gói tại Nga trong tháng 7 với 7,8% thị phần, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua Thái Lan (4,7%), Trung Quốc (4,3%).
Du khách Nga chụp ảnh lưu niệm tại Tháp bà Ponagar (Nha Trang, Khánh Hòa). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Du khách Nga chụp ảnh lưu niệm tại Tháp bà Ponagar (Nha Trang, Khánh Hòa). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn báo cáo của Hiệp hội Các công ty du lịch Nga (ATOR) cho biết trong nửa đầu năm nay đã có hơn 742.000 du khách Nga đến Việt Nam, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, Nga đứng thứ 3 trong số các thị trường khách du lịch chính của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

ATOR cho biết Việt Nam đứng thứ 4 về doanh số bán tour trọn gói tại Nga trong tháng 7 với 7,8% thị phần, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua Thái Lan (4,7%), Trung Quốc (4,3%).

Với việc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rút khỏi thị trường du lịch và thị phần du lịch nội địa giảm, các vùng biển châu Á đã được hưởng lợi từ sự dịch chuyển nhu cầu. Việt Nam vượt trội hơn Thái Lan nhờ tích cực mở rộng các chương trình bay.

Các chuyên gia trong ngành du lịch dự báo tốc độ tăng trưởng của thị trường Nga sẽ tiếp tục ở mức cao trong nửa cuối năm. Các công ty du lịch đã triển khai nhiều chương trình bay đến Đà Nẵng trong mùa Hè và các chuyến bay thẳng đến Phú Quốc sẽ được bổ sung vào mùa Thu. Nếu tốc độ hiện nay tiếp tục được duy trì, Việt Nam có thể đạt mốc 1,5 triệu lượt khách du lịch Nga vào cuối năm.

Trước đó, một blogger du lịch người Nga - chủ blog “Tự bay” - đã tóm tắt sự nổi tiếng của du lịch Việt Nam bằng câu: "Rẻ hơn Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều màu sắc hơn Thái Lan."

Blogger này chỉ ra 5 lý do tạo nên sức hút của Việt Nam trong mắt du khách Nga, đó là bay thẳng và thủ tục visa đơn giản; giá rẻ bất ngờ (kỳ nghỉ tiết kiệm nhất ở châu Á); hệ thống cơ sở lưu trú đáp ứng mọi sở thích (từ Nha Trang náo nhiệt đến Phú Quốc yên tĩnh); môi trường an toàn và lòng hiếu khách chân thành (điều rất quan trọng đối với du khách Nga); và không khí đầy màu sắc, các chuyến tham quan hấp dẫn và cà phê ngon.

PV
du khách từ Nga Du lịch Nước Nga

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