Nồng độ CO2 trong khí quyển tăng kỷ lục trong năm 2024

(Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/10 cho biết, lượng khí carbon dioxide (CO2) trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957.
Ảnh minh hoạ.
Theo bản tin mới nhất của WMO về khí nhà kính, tốc độ gia tăng CO2 toàn cầu từ năm 2023 đến 2024 đạt mức cao nhất trong lịch sử. Cơ quan này cảnh báo lượng nhiệt bị giữ lại bởi CO2 và các khí nhà kính khác đang đẩy nhanh tình trạng biến đổi khí hậu, góp phần gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn.

Phó Tổng thư ký WMO Ko Barrett nhấn mạnh: “Lượng nhiệt bị giữ lại do CO2 và các khí nhà kính khác đang thúc đẩy biến đổi khí hậu, dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Việc cắt giảm phát thải là điều cấp thiết không chỉ vì khí hậu, mà còn vì an ninh kinh tế và phúc lợi cộng đồng”.

WMO cho biết tốc độ tăng CO2 hiện nhanh hơn 3 lần so với thập niên 1960, chủ yếu do hoạt động của con người và các vụ cháy rừng gia tăng, tạo nên “vòng xoáy khí hậu” nguy hiểm. Ngoài ra, nồng độ khí methane (CH4) và nitrous oxide (N2O) - hai loại khí nhà kính chính khác - cũng đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024.

Theo WMO, xu hướng này đang đặt Trái Đất trên quỹ đạo tăng nhiệt lâu dài, đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu của Thỏa thuận Paris.

