Nuôi hàu giúp giảm CO2, cung cấp nguồn thực phẩm bền vững

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới cho thấy nuôi hàu không chỉ cung cấp hải sản mà còn có thể đóng góp tích cực vào việc hấp thụ carbon trong đại dương, trái ngược với quan điểm trước đây cho rằng chúng chủ yếu phát thải CO2.
Trước đó, nhiều nghiên cứu nhận định quá trình tạo vỏ và hô hấp của hàu khiến chúng trở thành nguồn phát thải carbon. Tuy nhiên, công trình mới đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences chỉ ra rằng quá trình lọc thức ăn của hàu cùng việc bổ sung carbon hữu cơ hòa tan và dạng hạt vào nước đã làm tăng khả năng lưu giữ carbon.

Trong thí nghiệm kéo dài 120 ngày, các nhà khoa học Trung Quốc đã nuôi hàu Thái Bình Dương ở mật độ khác nhau trong bể ngoài trời, đồng thời đo các dạng carbon, dòng khí CO2 giữa không khí – nước, và nồng độ chlorophyll-a (chỉ số phản ánh lượng thực vật phù du và năng suất sinh học sơ cấp). Kết quả so sánh với bể không nuôi hàu cho thấy lượng carbon được giữ lại từ quá trình sản xuất hữu cơ do hàu thúc đẩy cao gấp 2,39 lần so với lượng lưu giữ trong vỏ hàu.

Ngoài ra, nước trong các bể hàu trở nên giàu tính tự dưỡng và kiềm hơn, giúp tăng khả năng hấp thụ CO2 từ khí quyển và giảm tình trạng axit hóa do thừa CO2. Ở quy mô cá thể, hô hấp và quá trình tạo vỏ chi phối chu trình carbon, nhưng ở quy mô hệ sinh thái, quang hợp được tăng cường rõ rệt và trở thành quá trình chủ đạo.

Nghiên cứu cũng cho thấy mật độ nuôi vừa phải mang lại hiệu quả hấp thụ carbon cao nhất. Mật độ quá cao lại làm giảm sinh khối thực vật phù du, từ đó kìm hãm năng suất sinh học.

Các tác giả nhấn mạnh, nuôi hàu ở mật độ hợp lý có thể mang lại lợi ích kép: vừa sản xuất thực phẩm bền vững, vừa hỗ trợ lưu giữ carbon trong đại dương. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý cần thêm nghiên cứu trên quy mô vùng ven biển tự nhiên và tính đến các yếu tố khác như carbon hữu cơ trong trầm tích có thể bị hô hấp trở lại vào khí quyển.

nuôi hàu giảm CO2 bảo vệ môi trường

