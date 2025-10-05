Dùng căn cước công dân thay vé tàu trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(Ngày Nay) - Tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học với khách đi tàu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông.

Theo đó, trong giai đoạn 1 (từ ngày 20-30/9/2025), Hà Nội Metro đã triển khai thử nghiệm tại 12 nhà ga trên 65 cổng soát vé, với các hình thức như sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip, QR code trên ứng dụng di động. Nhóm hành khách tham gia bao gồm người cao tuổi sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip (được miễn vé) và hành khách thông thường dùng vé lượt, vé ngày.

Trong thời gian này, Hà Nội Metro đã nhận được đông đảo sự quan tâm, tham gia của người dân và ghi nhận nhiều góp ý thiết thực, đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bước sang giai đoạn 2 (từ ngày 4-15/10/2025), chương trình tiếp tục thử nghiệm trên phạm vi và hình thức như giai đoạn 1, đồng thời bổ sung thử nghiệm vé tuần bên cạnh vé lượt và vé ngày trên ứng dụng di động “Hà Nội Metro” cũng như mở rộng việc sử dụng căn cước công dân gắn chip cho cả hành khách dưới 60 tuổi.

Giai đoạn 2 được triển khai rộng rãi đến toàn thể hành khách tham gia sử dụng tàu điện trên tuyến Cát Linh-Hà Đông để thử nghiệm những tính năng mới nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời nâng cao tính tiện lợi trong trải nghiệm đi lại. Hành khách đăng ký tham gia thử nghiệm vui lòng đến trực tiếp tại quầy thông tin tại các nhà ga trên tuyến Cát Linh-Hà Đông.