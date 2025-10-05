Dùng căn cước công dân thay vé tàu trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học với khách đi tàu.
Hành khách đi tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.
Hành khách đi tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông.

Theo đó, trong giai đoạn 1 (từ ngày 20-30/9/2025), Hà Nội Metro đã triển khai thử nghiệm tại 12 nhà ga trên 65 cổng soát vé, với các hình thức như sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip, QR code trên ứng dụng di động. Nhóm hành khách tham gia bao gồm người cao tuổi sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip (được miễn vé) và hành khách thông thường dùng vé lượt, vé ngày.

Trong thời gian này, Hà Nội Metro đã nhận được đông đảo sự quan tâm, tham gia của người dân và ghi nhận nhiều góp ý thiết thực, đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bước sang giai đoạn 2 (từ ngày 4-15/10/2025), chương trình tiếp tục thử nghiệm trên phạm vi và hình thức như giai đoạn 1, đồng thời bổ sung thử nghiệm vé tuần bên cạnh vé lượt và vé ngày trên ứng dụng di động “Hà Nội Metro” cũng như mở rộng việc sử dụng căn cước công dân gắn chip cho cả hành khách dưới 60 tuổi.

Giai đoạn 2 được triển khai rộng rãi đến toàn thể hành khách tham gia sử dụng tàu điện trên tuyến Cát Linh-Hà Đông để thử nghiệm những tính năng mới nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời nâng cao tính tiện lợi trong trải nghiệm đi lại. Hành khách đăng ký tham gia thử nghiệm vui lòng đến trực tiếp tại quầy thông tin tại các nhà ga trên tuyến Cát Linh-Hà Đông.

PV
Cát Linh-Hà Đông căn cước công dân vé tàu sinh trắc học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh
Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh
(Ngày Nay) - Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 11 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tuy nhiên bão gây nước dâng đối với vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.
AI thay đổi cục diện thị trường việc làm
AI thay đổi cục diện thị trường việc làm
(Ngày Nay) - Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ còn là công nghệ trong các phòng thí nghiệm hay công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, mà đã trở thành một nhân tố làm thay đổi cấu trúc lao động toàn cầu.
Taylor Swift phá kỷ lục streaming với album mới “Showgirl”
Taylor Swift phá kỷ lục streaming với album mới “Showgirl”
(Ngày Nay) - Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi album mới “The Life of a Showgirl” ra mắt ngày 3/10 đã nhanh chóng phá hàng loạt kỷ lục nghe trực tuyến trên các nền tảng Spotify, Apple Music và Amazon Music.