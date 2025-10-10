Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên bị ngập sâu do nước lũ dâng cao

(Ngày Nay) - Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã bị ngập tại một số vị trí do nước lũ dâng và lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn phương tiện đi lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến sáng nay (ngày 10/10) đã bị ngập sâu do nước lũ dâng.

Cụ thể, tKm28+800-Km29+050 trái tuyến dài khoảng 150m hướng đi Thái Nguyên-Hà Nội (ngập khoảng 60cm); Km28+850-Km29+050 phải tuyến dài khoảng 100m hướng Hà Nội-Thái Nguyên (ngập khoảng 15cm).

Khu Quản lý đường bộ I phối hợp Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phân luồng tại nút giao Yên Bình Km41+350, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 15, Công an thành phố Hà Nội phân luồng tại Km29+250.

Cụ thể, phân luồng các xe dưới 9 chỗ đi từ Hà Nội-Thái Nguyên, Bắc Kạn cũ, Cao Bằng đi theo cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên lên nút giao Bắc Phú tại Km26 đi ra Quốc lộ 3 tại Km24 và Quốc lộ 37 đi Bắc Ninh.

Chiều từ Cao Bằng, Bắc Kạn cũ, Thái Nguyên đi về Hà Nội đi trên cao tốc đến nút giao Yên Bình tại Km41+850 đi ra Quốc lộ 3 tại Km42 đi tiếp về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.