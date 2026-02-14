Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026

(Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 1
Công viên Hồ Thiên Nga, Ecopark thêm rực rỡ khi Tết đến xuân về Thành phố xanh Ecopark

Mỗi độ xuân về, khi những cơn gió dịu dàng bắt đầu ghé qua miền xanh, các khu đô thị của nhà sáng lập Ecopark không chỉ khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu, mà còn trở thành một không gian kết nối tràn đầy cảm xúc – nơi Tết không chỉ để ngắm nhìn, mà để chạm vào, để sống trọn vẹn.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 2
Bến thuyền kayak phục vụ cư dân, du khách từ ngày 3 Tết

Tại thành phố xanh Ecopark (rộng gần 500ha, nằm tại phía đông Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm 14km), giữa công viên Hồ Thiên Nga – công viên lớn nhất khu đô thị, chủ đầu tư Ecopark đã hoàn thành trang trí theo concept “trên bến dưới thuyền”. Theo đó, dọc cung đường ven hồ đã rực sắc thắm của bao lì xì, của hoa cỏ mùa xuân nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật đa dạng. Cụm tiểu cảnh với linh vật ngựa cùng sân khấu hồ thiên nga cũng trở thành điểm nhấn cho toàn công viên, thu hút cư dân và du khách đến check in.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 3
Thong dong tản bộ, thư giãn tại công viên Hồ Thiên Nga

Năm thứ 5 trở thành cư dân Ecopark, chị Nguyễn Kiều Linh (45 tuổi, Thủy Nguyên) cho hay, nhiều năm nay, Tết chị không đi đâu xa bởi ra khỏi nhà là vườn, ra vườn là đại công viên nên cả gia đình thường mời bạn bè, người thân bên Hà Nội về quây quần bên bếp nướng ngoài công viên rồi cùng check in lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa ngay tại nơi mình sinh sống.

Đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung – Eco Central Park

Tại dải đất miền Trung, khu đô thị Eco Central Park (gần 200ha, phường Trường Vinh) của nhà sáng lập Ecopark đã trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Nghệ An.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 4
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 5
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 6
Check in, vui chơi tại cung đường vạn hoa Eco Central Park

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, chủ đầu tư trang hoàng khu đô thị trở thành tọa độ Tết Vạn Hoa, với quy mô các thảm hoa rộng 46.000m2 tạo nên không khí mùa xuân rực rỡ lớn nhất Nghệ An. Đây cũng là không gian lý tưởng để cư dân, du khách diện tà áo dài truyền thống duyên dáng và lưu giữ những khung hình xuân lung linh bên người thân gia đình.

Buổi tối, khi quảng trường nhạc nước ánh sáng lên đèn cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của giới trẻ Nghệ An cũng như vùng lân cận bởi quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại, lần đầu tiên xuất hiện tại miền Trung.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 7
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 8

Tại Eco Central Park, không gian Tết không chỉ dừng lại ở thị giác. Đó là nơi trẻ nhỏ háo hức tham gia các hoạt động Xuân. Mới đây, Nhà sáng lập Ecopark cũng đưa vào khai trương Vũ trụ trò chơi Tom & Jini với quy mô 3.000 m2, là khu trò chơi trẻ em trong nhà lớn nhất Nghệ An, được đầu tư hiện đại, bài bản, đa dạng với 8 khu chủ đề, từ vận động thể chất đến khám phá công nghệ thực tế ảo VR. Đây được xem là giải pháp toàn diện cho điểm đến vui chơi của gia đình, khi con trẻ có thể chơi cả ngày, và bố mẹ thảnh thơi trải nghiệm các cung đường xuân rực rỡ tại đại đô thị xanh Eco Central Park.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 9
Không gian Tết tại Eco Central Park phù hợp để cư dân, du khách diện trang phục áo dài truyền thống

Năm đầu tiên đón Tết tại Eco Central Park, chị Mai Thanh Hà (40 tuổi, cư dân Central Park Residences) chia sẻ: “Gia đình tôi mới hoàn thiện nội thất để đón năm mới đầu tiên tại Eco Central Park. Từ cổng chào xuân được thiết kế công phu, cung đường vạn hoa rộng lớn, đến các tiểu cảnh ở phố đi bộ Hùng Vương, góc công viên đều mang đậm hồn Việt đan xen tinh thần đương đại. Với một người yêu cái đẹp, làm trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi cảm nhận rõ Ecopark kiến tạo một không gian Tết vừa truyền thống, vừa tinh tế. Mỗi chi tiết trang trí đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, hòa quyện cùng thiên nhiên xanh mát đặc trưng, tạo nên những “tọa độ mùa xuân” đầy cảm hứng cho cư dân cũng như du khách”.

Khu rừng Retreat đầu tiên tại miền Nam – Eco Retreat

Giữa triệu cây xanh của Eco Retreat (220ha, Bến Lức, Tây Ninh), không gian trải nghiệm thương mại kết hợp điểm check in ngoài trời được tăng thêm phần hấp dẫn khi sắc hoa xuân bắt đầu nở rộ. Công viên Hồ Thiên Nga cũng đã chính thức mở cửa đón người dân địa phương và du khách đến trải nghiệm, check in mùa xuân giữa sắc xanh retreat (trị liệu, phục hồi, tái tạo).

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 10
Eco Retreat tiếp giáp cửa ngõ phía Tây TPHCM, cách bến Bạch Đằng 40 phút lái xe

Điểm đặc biệt trong cách Ecopark trang trí Tết là sự kết nối giữa lễ hội và thiên nhiên. Sắc xuân không “lấn át” mảng xanh, mà nâng đỡ và tôn vinh không gian sinh thái vốn có. Hoa xuân trải dài bên hồ nước, tiểu cảnh đón Tết đặt giữa thảm cỏ rộng, ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua tán cây – tất cả tạo nên một bức tranh xuân thanh nhã, thư thái, khác biệt với không khí đông đúc thường thấy nơi phố thị.

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026 ảnh 11
Khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar được trang hoàng rực rỡ bởi nhiều sắc hoa

Ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc kinh doanh Ecopark cho biết: “Tại các đại đô thị của Ecopark, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà là hành trình trải nghiệm – nơi mỗi cư dân cảm nhận rõ hơn giá trị của sự gắn kết, của cộng đồng, của một cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Giữa nhịp sống hiện đại, Ecopark chọn cách gìn giữ tinh thần Tết Việt bằng sự sáng tạo và đầu tư chỉn chu để mỗi mùa xuân đi qua không chỉ để lại sắc hoa, mà còn đọng lại trong lòng cư dân những ký ức ấm áp về một cái Tết xanh, an lành và tràn đầy yêu thương”.

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 cho biết Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) sẽ xóa bỏ một phát hiện khoa vốn từ lâu đã là cơ sở pháp lý chủ chốt cho những hành động của “Xứ cờ hoa” trong việc điều tiết khí thải nhà kính và chống biến đổi khí hậu.