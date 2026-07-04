Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Em Xinh "Say Hi" thắng giải Commercial Show of the Year tại BSI Awards 2026

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - DatVietVAC chiến thắng tại BSI Awards 2026 với Em Xinh "Say Hi", khẳng định giá trị chiến lược phát triển IP nguyên bản. 
Bà Đinh Thị Nam Phương – Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC cùng Em Xinh Yeolan, Hoàng Duyên tại lễ vinh danh BSI Awards 2026
Bà Đinh Thị Nam Phương – Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC cùng Em Xinh Yeolan, Hoàng Duyên tại lễ vinh danh BSI Awards 2026

Ngày 2/7, chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh "Say Hi" do Hệ sinh thái Công nghệ - Truyền thông - Giải trí DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) sáng tạo và sản xuất đã được vinh danh tại hạng mục Commercial Show of the Year trong khuôn khổ BSI Awards 2026.

Chiến thắng của Em Xinh "Say Hi" tại BSI Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận dành cho một chương trình giải trí thành công, mà còn cho thấy giá trị ngày càng lớn của các tài sản trí tuệ (IP) trong ngành công nghiệp văn hóa hiện đại. Từ nội dung, cộng đồng người hâm mộ đến những tác động thương mại và xã hội, chương trình là minh chứng cho chiến lược phát triển IP nguyên bản mà DatVietVAC đang theo đuổi.

Hạng mục Commercial Show of the Year dành cho chương trình truyền hình có ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội, được đánh giá dựa trên BXH BSI Top10 Rankings do Buzzmetrics xây dựng và chỉ số Qualified Users (người dùng chất lượng). Theo Buzzmetrics, trong thời gian phát sóng năm 2025, Em Xinh "Say Hi" ghi nhận khoảng 1,9 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng BSI Top10 Shows. Đáng chú ý, sức ảnh hưởng của chương trình không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sang nhiều lĩnh vực như thời trang, phong cách sống và văn hóa đại chúng, cho thấy khả năng tạo ra những cuộc trò chuyện có chiều sâu và sức sống vượt ra ngoài phạm vi của một chương trình giải trí thông thường.

Em Xinh "Say Hi" thắng giải Commercial Show of the Year tại BSI Awards 2026 ảnh 1

Dấu ấn cho chiến lược phát triển IP nguyên bản của DatVietVAC

Nếu nhìn rộng hơn, chiến thắng của Em Xinh "Say Hi" không chỉ là thành công của riêng một chương trình. Đây còn là dấu mốc tiếp theo trong chiến lược xây dựng các IP nguyên bản do DatVietVAC sáng tạo và sở hữu.

Khởi đầu từ thành công bùng nổ của Anh Trai "Say Hi" 2024, DatVietVAC liên tục phát triển các format mới như Em Xinh "Say Hi", Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, Say Hi Rực Rỡ và gần nhất là Tinh Hà "Say Hi". Thay vì phát triển những chương trình đơn lẻ, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng hệ sinh thái nội dung Vũ Trụ “Say Hi” có khả năng mở rộng qua nhiều mùa, nhiều nền tảng và nhiều mô hình khai thác giá trị khác nhau.

Việc sở hữu hàng loạt IP cũng giúp DatVietVAC có khả năng kết nối các thương hiệu với cộng đồng người hâm mộ thông qua những điểm chạm được thiết kế phù hợp với từng mục tiêu truyền thông và kinh doanh. Hiệu quả của mô hình này được thể hiện rõ qua những giá trị mà chương trình thương mại khổng lồ mang lại cho các đối tác đồng hành. Trong thời gian diễn ra Em Xinh "Say Hi", ứng dụng của nhà tài trợ chính TPBank ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, có thời điểm vượt 120.000 lượt tải trong một ngày. Không chỉ tạo ra giá trị thương mại, các IP còn trở thành nền tảng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc Vũ Trụ "Say Hi" đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như giao lưu cùng nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, ủng hộ 1 tỷ đồng đồng đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Tại concert Em Xinh "Say Hi", lời kêu gọi chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả tham dự.

Em Xinh "Say Hi" thắng giải Commercial Show of the Year tại BSI Awards 2026 ảnh 2
DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc Vũ Trụ "Say Hi" đồng hành Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ.
Em Xinh "Say Hi" thắng giải Commercial Show of the Year tại BSI Awards 2026 ảnh 3

Những hoạt động này cho thấy một chương trình giải trí thành công ngày nay không chỉ được đo bằng lượt xem hay lượng thảo luận trên mạng xã hội. Khi được xây dựng trên nền tảng nội dung chất lượng và cộng đồng người hâm mộ bền vững, IP còn có thể trở thành cầu nối để lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn tích cực.

Giải thưởng Commercial Show of the Year tại BSI Awards không đơn thuần phản ánh hiệu quả truyền thông của một chương trình mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực sáng tạo nội dung, xây dựng cộng đồng người hâm mộ và phát triển IP – những yếu tố ngày càng trở thành nền tảng tạo nên giá trị của doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.

Với DatVietVAC, giải thưởng dành cho Em Xinh "Say Hi" không chỉ là sự ghi nhận cho một chương trình thành công. Đó còn là minh chứng cho chiến lược dài hạn xây dựng những IP giải trí do người Việt sáng tạo, phục vụ khán giả Việt Nam và từng bước mở rộng giá trị của nội dung Việt trong tương lai.

BSI Awards (Buzzmetrics Social Index Awards) là giải thưởng thường niên do Buzzmetrics sáng lập từ năm 2020 nhằm tôn vinh những thương hiệu, chiến dịch và chương trình có hiệu quả nổi bật trên mạng xã hội. Giải thưởng được xây dựng dựa trên hệ thống dữ liệu Social Listening của Buzzmetrics kết hợp với đánh giá từ Hội đồng chuyên gia nhằm ghi nhận những hoạt động truyền thông tạo ra tác động thực sự tới cộng đồng và tăng trưởng kinh doanh.

Quỳnh Hoa
DatVietVAC Em Xinh "Say Hi"

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
Góc nhìn của Bảo tàng Metropolitan: Những ô cửa kính màu tưởng niệm của Tiffany và không gian của sự chiêm niệm
(Ngày Nay) - Nhắc đến cửa sổ kính màu trong các nhà thờ phương Tây, nhiều người thường hình dung những ô cửa rực rỡ tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh, hình ảnh Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria hay các vị thánh. Tuy nhiên, cuốn Louis Comfort Tiffany at The Metropolitan Museum of Art do Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) xuất bản lại cho thấy một góc nhìn thú vị hơn về sự phát triển của nghệ thuật kính màu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
Bảo tàng National Geographic mang đến hành trình khám phá giàu tính tương tác
(Ngày Nay) - Bảo tàng National Geographic Museum of Exploration trị giá 300 triệu USD vừa chính thức mở cửa tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo về khám phá, khoa học, thiên nhiên và bảo tồn thông qua hàng nghìn bức ảnh động vật, các cuộc thám hiểm nổi tiếng cùng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại.
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
"Chiếc áo pháp lý" bảo tồn di sản
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong việc trao quyền tự chủ, phân quyền và xây dựng các cơ chế vượt trội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự thảo Luật đã đề cập đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch đô thị và các khu phát triển thương mại - văn hóa. Đây là hướng tiếp cận cần thiết đối với một đô thị trung tâm có vai trò quốc gia và quốc tế.
Ảnh minh họa
Nghiên cứu mới bác bỏ quan niệm lâu nay về "phơi nắng an toàn"
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Australia cho thấy ngay cả việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn vào những thời điểm cường độ nắng yếu, vốn lâu nay được coi là "an toàn", vẫn có thể gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nghiên cứu được công bố trên trên tạp chí khoa học Photochemistry and Photobiology.
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
LHQ cảnh báo El Nino có thể mạnh lên trong những tháng tới
(Ngày Nay) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng mạnh lên thành một sự kiện cường độ cao trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
Lý giải nguyên nhân con người bỗng dưng "quên tạm thời"
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Nagoya phối hợp với Đại học Hokkaido và Đại học Kumamoto (Nhật Bản) đã phát hiện một cơ chế mới trong não bộ có thể lý giải vì sao con người đôi khi không thể nhớ lại những thông tin vốn đã biết, cho thấy hiện tượng "quên tạm thời" có thể bắt nguồn từ trạng thái hoạt động của não chứ không phải do ký ức bị mất đi.