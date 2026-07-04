Em Xinh "Say Hi" thắng giải Commercial Show of the Year tại BSI Awards 2026

Ngày 2/7, chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh "Say Hi" do Hệ sinh thái Công nghệ - Truyền thông - Giải trí DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) sáng tạo và sản xuất đã được vinh danh tại hạng mục Commercial Show of the Year trong khuôn khổ BSI Awards 2026.

Chiến thắng của Em Xinh "Say Hi" tại BSI Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận dành cho một chương trình giải trí thành công, mà còn cho thấy giá trị ngày càng lớn của các tài sản trí tuệ (IP) trong ngành công nghiệp văn hóa hiện đại. Từ nội dung, cộng đồng người hâm mộ đến những tác động thương mại và xã hội, chương trình là minh chứng cho chiến lược phát triển IP nguyên bản mà DatVietVAC đang theo đuổi.

Hạng mục Commercial Show of the Year dành cho chương trình truyền hình có ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội, được đánh giá dựa trên BXH BSI Top10 Rankings do Buzzmetrics xây dựng và chỉ số Qualified Users (người dùng chất lượng). Theo Buzzmetrics, trong thời gian phát sóng năm 2025, Em Xinh "Say Hi" ghi nhận khoảng 1,9 triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng BSI Top10 Shows. Đáng chú ý, sức ảnh hưởng của chương trình không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sang nhiều lĩnh vực như thời trang, phong cách sống và văn hóa đại chúng, cho thấy khả năng tạo ra những cuộc trò chuyện có chiều sâu và sức sống vượt ra ngoài phạm vi của một chương trình giải trí thông thường.

Dấu ấn cho chiến lược phát triển IP nguyên bản của DatVietVAC

Nếu nhìn rộng hơn, chiến thắng của Em Xinh "Say Hi" không chỉ là thành công của riêng một chương trình. Đây còn là dấu mốc tiếp theo trong chiến lược xây dựng các IP nguyên bản do DatVietVAC sáng tạo và sở hữu.

Khởi đầu từ thành công bùng nổ của Anh Trai "Say Hi" 2024, DatVietVAC liên tục phát triển các format mới như Em Xinh "Say Hi", Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, Say Hi Rực Rỡ và gần nhất là Tinh Hà "Say Hi". Thay vì phát triển những chương trình đơn lẻ, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng hệ sinh thái nội dung Vũ Trụ “Say Hi” có khả năng mở rộng qua nhiều mùa, nhiều nền tảng và nhiều mô hình khai thác giá trị khác nhau.

Việc sở hữu hàng loạt IP cũng giúp DatVietVAC có khả năng kết nối các thương hiệu với cộng đồng người hâm mộ thông qua những điểm chạm được thiết kế phù hợp với từng mục tiêu truyền thông và kinh doanh. Hiệu quả của mô hình này được thể hiện rõ qua những giá trị mà chương trình thương mại khổng lồ mang lại cho các đối tác đồng hành. Trong thời gian diễn ra Em Xinh "Say Hi", ứng dụng của nhà tài trợ chính TPBank ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, có thời điểm vượt 120.000 lượt tải trong một ngày. Không chỉ tạo ra giá trị thương mại, các IP còn trở thành nền tảng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc Vũ Trụ "Say Hi" đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như giao lưu cùng nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, ủng hộ 1 tỷ đồng đồng đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Tại concert Em Xinh "Say Hi", lời kêu gọi chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả tham dự.

Những hoạt động này cho thấy một chương trình giải trí thành công ngày nay không chỉ được đo bằng lượt xem hay lượng thảo luận trên mạng xã hội. Khi được xây dựng trên nền tảng nội dung chất lượng và cộng đồng người hâm mộ bền vững, IP còn có thể trở thành cầu nối để lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn tích cực.

Giải thưởng Commercial Show of the Year tại BSI Awards không đơn thuần phản ánh hiệu quả truyền thông của một chương trình mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực sáng tạo nội dung, xây dựng cộng đồng người hâm mộ và phát triển IP – những yếu tố ngày càng trở thành nền tảng tạo nên giá trị của doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.

Với DatVietVAC, giải thưởng dành cho Em Xinh "Say Hi" không chỉ là sự ghi nhận cho một chương trình thành công. Đó còn là minh chứng cho chiến lược dài hạn xây dựng những IP giải trí do người Việt sáng tạo, phục vụ khán giả Việt Nam và từng bước mở rộng giá trị của nội dung Việt trong tương lai.

BSI Awards (Buzzmetrics Social Index Awards) là giải thưởng thường niên do Buzzmetrics sáng lập từ năm 2020 nhằm tôn vinh những thương hiệu, chiến dịch và chương trình có hiệu quả nổi bật trên mạng xã hội. Giải thưởng được xây dựng dựa trên hệ thống dữ liệu Social Listening của Buzzmetrics kết hợp với đánh giá từ Hội đồng chuyên gia nhằm ghi nhận những hoạt động truyền thông tạo ra tác động thực sự tới cộng đồng và tăng trưởng kinh doanh.