Etihad khai trương đường bay mới đến Việt Nam với chuyến bay đầu tiên kết nối Hà Nội đến Abu Dhabi

(Ngày Nay) - Ngày 2/11/2025, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Etihad Airways từ Abu Dhabi đến Hà Nội đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, đánh dấu việc khai trương đường bay thẳng mới giữa thủ đô Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đường bay Hà Nội – Abu Dhabi được khai thác bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner với tần suất 6 chuyến mỗi tuần. Đây là một trong những dòng máy bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, được thiết kế phù hợp cho các hành trình dài. Việc mở thêm tuyến bay này nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới của Etihad trong năm 2025, nâng tổng số điểm đến toàn cầu của hãng lên gần 100.

Theo đại diện Etihad Airways, việc khai thác đường bay mới góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch ngày càng tăng giữa Việt Nam và UAE, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Abu Dhabi hiện là một trong những điểm đến du lịch phát triển nhanh của khu vực Trung Đông, nổi bật với các công trình biểu tượng như Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Đại Thánh đường Sheikh Zayed và khu giải trí đảo Yas. Đường bay mới giúp hành khách từ Việt Nam thuận tiện hơn khi đến Abu Dhabi, đồng thời mở rộng khả năng kết nối đến các thị trường ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ thông qua trung tâm trung chuyển của Etihad.

Bên cạnh vận chuyển hành khách, tuyến Hà Nội – Abu Dhabi cũng đóng vai trò quan trọng với Etihad Cargo – đơn vị vận tải hàng hóa của hãng. Việc khai trương đường bay mới giúp tăng năng lực vận tải hàng hóa, phục vụ xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như điện tử, dệt may, thủy sản và nông sản. Etihad Cargo hiện đã khai thác 5 chuyến bay chở hàng mỗi tuần đến Hà Nội bằng máy bay Boeing 777 Freighter.

Việc mở đường bay thẳng Hà Nội – Abu Dhabi được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác hàng không, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và UAE trong thời gian tới.

