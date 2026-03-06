EU mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực

(Ngày Nay) - Đại biện lâm thời EU tại Việt Nam Rafael De Bustamante nhấn mạnh EU là đối tác tin cậy của Việt Nam và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Chiều 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt 20 Đại sứ, Đại biện Liên minh Châu Âu (EU) và các nước thành viên EU tại Hà Nội và kiêm nhiệm nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ.

Thủ tướng nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Việt Nam-EU chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra chương phát triển mới trong quan hệ hai bên.

Thủ tướng khẳng định EU và các nước thành viên là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; việc thiết lập khuôn khổ quan hệ mới phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và tạo động lực để mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng cho biết mục tiêu xuyên suốt của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-EU, Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2025). Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã góp phần đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tư pháp, khoa học-công nghệ, môi trường... cũng đang được mở rộng với nhiều tiềm năng.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, triển khai hiệu quả EVFTA, thúc đẩy thương mại mở và cân bằng, tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường và bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng cũng đề nghị các Đại sứ, Đại biện EU thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho công dân các nước, trong đó có EU, đồng thời đề nghị EU đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ Việt Nam.

Về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai quyết liệt các biện pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, giám sát hoạt động tàu cá và xử lý nghiêm các vi phạm. Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) và đề nghị các nước EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, ủng hộ việc EC sớm gỡ “Thẻ vàng” IUU, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá hiện đại và bền vững.

Thay mặt các nước EU, Đại biện lâm thời EU tại Việt Nam Rafael De Bustamante cảm ơn Thủ tướng về cuộc gặp gỡ ý nghĩa, chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong ASEAN, đồng thời nhấn mạnh EU là đối tác tin cậy của Việt Nam và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Các Đại sứ, Đại biện EU cho rằng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU tạo cơ hội lớn để thúc đẩy thương mại, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế biển và hạ tầng thiết yếu, đồng thời cam kết phối hợp triển khai hiệu quả EVFTA và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học-công nghệ và tăng trưởng xanh, là các thế mạnh của EU.

Các nước EU hoan nghênh quyết tâm và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác phát triển nghề cá bền vững. Các Đại sứ, Đại biện EU nhân dịp này cũng đề nghị Việt Nam tạo điều kiện và hỗ trợ công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Thủ tướng hoan nghênh các chuyến thăm của lãnh đạo EU, trước mắt là của Cao ủy EU về Đối tác quốc tế và việc tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu dự kiến diễn ra ngày 24/3 tại Hà Nội, coi đây là hoạt động quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích và thịnh vượng chung của hai bên.