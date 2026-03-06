Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Anh lần thứ 5

(Ngày Nay) - Trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Anh, phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đồng chủ trì cuộc họp cùng phía Anh tại Jakarta, tổng kết 5 năm Đối tác Đối thoại và định hướng hợp tác giai đoạn mới 2027-2031.

Theo phóng viên tại Indonesia, cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Anh lần thứ 5 đã diễn ra tại Jakarta ngày 4/3.

Trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh, phái đoàn đại diện Việt Nam tại ASEAN đã đồng chủ trì cùng phái đoàn Anh tại ASEAN.

Được tổ chức vào dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN-Anh, cũng là năm cuối cùng triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026, cuộc họp là dịp để hai bên tổng kết các kết quả hợp tác trong 5 năm qua và xác định phương hướng thúc đẩy quan hệ trong giai đoạn tiếp theo.

Đại sứ Anh khẳng định ASEAN là “đối tác tin cậy và xây dựng”, đồng thời là một trụ cột trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Anh.

Anh cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong nền tảng hòa bình và ổn định của khu vực, đồng thời sẽ củng cố quan hệ lâu dài, tin cậy với ASEAN để hướng tới các lợi ích thực chất cho toàn bộ 11 nước thành viên.

Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực Anh có thế mạnh và phù hợp với ưu tiên của Tầm nhìn ASEAN 2045, tiêu biểu như hợp tác biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng xanh, kinh tế số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường kết nối, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu trong năm kỷ niệm 5 năm quan hệ, trong đó có việc xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh giai đoạn mới (2027-2031) thực chất và hoàn tất Tuyên bố chung ASEAN-Anh về hợp tác trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trên tinh thần các cam kết đề ra trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh vào tháng 10/2025, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nước điều phối, làm cầu nối tin cậy, góp phần đưa quan hệ ASEAN-Anh phát triển lên tầm cao mới.