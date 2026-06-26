Gala trao giải “Ngôi nhà mơ ước” 2026 và phát động Cuộc thi “Trường học hạnh phúc” lần thứ II

(Ngày Nay) - Gala trao giải Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 vinh danh 275 tác giả tiêu biểu trong hơn 80.000 tác phẩm dự thi, đồng thời phát động Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” lần thứ II, tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp dành cho trẻ em.

Sáng 26/6, Tạp chí Trẻ em Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Thanh Chương - Văn phòng phẩm Eras Việt Nam, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 tại Trường Song ngữ WellSpring.

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; ông Đặng Hoa Nam - nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; TS.BS Vũ Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em; bà Lê Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Về phía Hội đồng Giám khảo Chung khảo có nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn, nhà báo Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em; họa sĩ Lê Trí Dũng; nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân. Họa sĩ Văn Dương Thành tham dự với vai trò đại diện Ban Cố vấn cuộc thi.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Bùi Văn Khương - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” là sân chơi sáng tạo, bổ ích dành cho thiếu nhi, nơi các em được thể hiện tài năng hội họa, gửi gắm ước mơ và bày tỏ suy nghĩ về môi trường sống trong tương lai.

“Mỗi bức tranh gửi về không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện, một góc nhìn và một khát vọng rất đẹp của trẻ em về cuộc sống. Qua từng nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cũng như những mong muốn chân thành của các em về một tương lai tốt đẹp hơn”, nhà báo Bùi Văn Khương chia sẻ.

Với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”, cuộc thi năm nay khơi dậy trong trẻ em tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và ước mơ về những đô thị tương lai thân thiện, bền vững, đáng sống. Sau hơn hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 80.000 tác phẩm dự thi với ý tưởng phong phú, cách thể hiện đa dạng, cho thấy sự quan tâm của thiếu nhi tới gia đình, trường học, môi trường và chất lượng sống trong đô thị hiện đại.

Tại chương trình, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, nhà trường, phụ huynh và các đơn vị đồng hành; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo điều kiện để trẻ em được tham gia, được bày tỏ ý kiến và được thể hiện mong muốn của mình thông qua các hoạt động sáng tạo.

“Mỗi bức tranh là một cách các em bày tỏ ý kiến, ước mơ và quyền tham gia của mình. Thông qua nét vẽ, các em đã cùng người lớn, cha mẹ, thầy cô giáo gửi đi thông điệp về việc chung tay tạo lập một môi trường sống tốt đẹp hơn cho trẻ em”, ông Nam nhận định.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn cùng các giáo viên mỹ thuật tham gia chấm thi, ghi nhận những đóng góp quan trọng, tâm huyết trong quá trình tổ chức và lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi.

Chia sẻ cảm nhận về mùa giải năm nay, nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thi. Theo ông, tranh của thiếu nhi không chỉ có màu sắc, bố cục và cách thể hiện tốt, mà quan trọng hơn, mỗi bức tranh đều mang một ý tưởng, câu chuyện và thông điệp riêng.

“Điều đáng quý là các em đã biết chuyển tải suy nghĩ, ước mơ của mình qua hình ảnh, đường nét và màu sắc để người xem có thể cảm nhận được. Trong rất nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi, gần như không có tác phẩm nào yếu”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ. Ông cũng cho rằng, sau mỗi cuộc thi, điều cần thiết không chỉ là trao giải, mà còn là tiếp tục đồng hành để các em có cơ hội phát triển năng khiếu lâu dài.

Một điểm nhấn của chương trình là lễ phát động Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” năm 2026 lần thứ II. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chính thức công bố thể lệ, nội dung và thời gian triển khai cuộc thi, đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và toàn xã hội. Cuộc thi tiếp tục hướng tới lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình giáo dục tích cực, những tấm gương truyền cảm hứng và giá trị nhân văn trong môi trường học đường.

Ở nội dung tập thể, Ban Tổ chức trao Giải Trường có nhiều học sinh tham gia nhất cho 5 trường và Giải Truyền thông tốt nhất cho 3 đơn vị có hoạt động lan tỏa ấn tượng.

Đối với cá nhân, 10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, giàu nghị lực và đam mê hội họa được trao Giải Nghị lực.

Giao lưu tại chương trình, em Nguyễn Mai Anh - lớp 5A9, Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội, một trong 10 thí sinh được trao Giải Nghị lực, bày tỏ: “Em rất vui và xúc động khi được vinh danh. Em xin cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các thầy cô giáo và bố mẹ đã luôn động viên, giúp đỡ em hoàn thành tác phẩm dự thi. Qua bức tranh của mình, em muốn gửi gắm thông điệp về sự cố gắng, tinh thần không bỏ cuộc và niềm tin vào ước mơ”.

Đặc biệt, các em đạt Giải Nghị lực tiếp tục nhận được những phần quà ý nghĩa từ các cá nhân, đơn vị đồng hành. Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã quyết định mua toàn bộ 10 bức tranh đạt Giải Nghị lực với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức trao Giải Triển vọng dành cho nhóm thí sinh quốc tế đang học tập tại các trường ở Việt Nam; vinh danh 10 tác giả đạt Giải Truyền cảm hứng; 30 tác giả đạt Giải Tư; 20 tác giả đạt Giải Ba; 15 tác giả đạt Giải Nhì; 10 tác giả đạt Giải Nhất. Bên cạnh các giải thưởng do Hội đồng Giám khảo lựa chọn, Top 10 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam cũng được vinh danh, ghi nhận sự quan tâm, cổ vũ tích cực của cộng đồng đối với cuộc thi.

Khép lại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh Top 200 thí sinh đạt Giải Triển vọng. Đây là những tác giả nhỏ tuổi đã thể hiện niềm đam mê hội họa, tinh thần sáng tạo và góc nhìn đầy hứa hẹn về một tương lai xanh, hạnh phúc, đáng sống. Các thí sinh đạt Giải Triển vọng được nhận Giấy chứng nhận và quà tặng từ Văn phòng phẩm Eras Việt Nam.

Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, không chỉ bởi số lượng tác phẩm lớn, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao, mà còn bởi những thông điệp trong trẻo, nhân văn của trẻ em về ngôi nhà, trường học, đô thị và môi trường sống trong tương lai.

Mỗi bức tranh là một ước mơ, mỗi nét vẽ là một thông điệp yêu thương. Từ sân chơi này, những hạt mầm sáng tạo, lòng nhân ái và khát vọng về một tương lai xanh, hạnh phúc sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, đồng hành cùng trẻ em trên hành trình trưởng thành.