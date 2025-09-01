Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước. Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

Không khí Hà Nội những ngày này như bừng sáng với sắc cờ đỏ sao vàng, những bước chân diễu binh kiêu hãnh, và tiếng reo hò cổ vũ vang khắp các tuyến đường. Trong hành trình vinh danh lịch sử và khẳng định tương lai ấy, Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng – nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh – diễu hành tập kết và di chuyển.

Các gian hàng Vinamilk hoạt động liên tục trong ba ngày cao điểm: 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần giữ vững thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia và người dân đứng chờ, cổ vũ trong thời tiết lúc mưa lúc nắng. Không chỉ là sản phẩm dinh dưỡng, mỗi hộp sữa, mỗi chai nước được trao đi còn là thông điệp gắn kết – tiếp sức cho những khoảnh khắc tự hào của cả dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay, Vinamilk luôn đồng hành cùng những chặng đường phát triển của đất nước. Việc góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì cộng đồng, vì sức khỏe người Việt.

Với hành trình 50 năm tiên phong "Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", Vinamilk một lần nữa khẳng định vai trò của mình không chỉ qua chất lượng sản phẩm, mà qua sự hiện diện bền bỉ trong từng dấu mốc của đất nước. Và trong ngày hội non sông, mỗi sản phẩm dinh dưỡng mát lành được trao đi, cũng là một lời chúc cho một Việt Nam rực rỡ, khỏe mạnh và tràn đầy khát vọng vươn xa.