Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

(Ngày Nay) - Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Với thiết kế bắt mắt, trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng, không gian triển lãm của Vinamilk trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

Ngay từ những ngày đầu diễn ra Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi. Không chỉ bởi sự quen thuộc của thương hiệu, mà còn nhờ cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đầy sáng tạo.

“Vinamilk tự hào được xem là thương hiệu quốc dân, gắn bó và phục vụ gần 100 triệu người dân Việt Nam suốt gần nửa thế kỷ qua. Tại triển lãm lần này, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk không chỉ giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn truyền tải tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – giữa cội nguồn của một doanh nghiệp nhà nước và tầm vóc của một thương hiệu top 1 tiềm năng nhất toàn cầu theo đánh giá mới đây của Brand Finance.” – Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk, chia sẻ.

Hành trình của Vinamilk bắt đầu từ năm 1976. Từ những bước đi đầu tiên với muôn vàn khó khăn, Vinamilk đã không ngừng nỗ lực để vươn lên, trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu, Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam. Vinamilk hiện ghi tên mình trên bản đồ thế giới khi đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.

“Trải qua hành trình gần 50 năm phát triển, Vinamilk đã không ngừng lớn mạnh và theo công bố mới đây của Brand Finance, chúng tôi được ghi nhận là thương hiệu sữa top 1 tiềm năng nhất toàn cầu. Thành quả này chính là sự cộng hưởng từ tình cảm, niềm tin yêu của người dân Việt Nam – đó cũng là nguồn động lực để Vinamilk tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, nâng tầm thể chất, trí tuệ Việt và đưa Thương hiệu Quốc gia vươn xa trên bản đồ thế giới.”– Bà Bùi Thị Hương chia sẻ.