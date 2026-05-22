Gần 4.000 sản phẩm dự thi “Cùng em sáng tạo STEM” 2026 cùng Panasonic

(Ngày Nay) -Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Panasonic vì Trường học bền vững, ghi nhận sự tham gia ngày càng tích cực hơn với gần 4.000 bài dự thi và cách học sinh tiếp cận STEM trải nghiệm thực tế.

Panasonic Việt Nam vừa tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM” mùa thứ 3 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Đa Trí Tuệ, với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan giáo dục, chuyên gia, thầy cô, phụ huynh và học sinh đến từ nhiều địa phương.

Cuộc thi có sự phối hợp cùng Viện Thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED). Trong khuôn khổ buổi lễ, ngoài hoạt động tổng kết và trao giải, sự kiện còn có không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu và hoạt động giao lưu với các học sinh tham gia.

Sự tham gia tích cực từ nhà trường, thầy cô và phụ huynh

Sau 4 tháng phát động, cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng từ hơn 1.800 trường tại 27 tỉnh, thành, với số lượng bài dự thi tăng hơn 5 lần so với năm trước. Không chỉ các trường tại thành phố, nhiều trường ở địa phương cũng tham gia tích cực.

Đặc biệt, song song với cuộc thi, Panasonic đã tổ chức tập huấn cho khoảng 5.000 giáo viên từ hơn 1.200 trường tại 12 tỉnh, thành, với sự đồng hành của các chuyên gia. Nhờ đó, các trường học có thể triển khai các tiết học STEM theo hướng thực hành, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tìm hiểu và thử nghiệm.

Tại buổi lễ, ông Yokoyama Yu, Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Panasonic luôn tin rằng các em học sinh hôm nay chính là tương lai của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động giáo dục, trong đó có chương trình Panasonic vì Trường học bền vững, một trong những sáng kiến tiêu biểu nhằm truyền cảm hứng và trao cơ hội cho học sinh Việt Nam tiếp cận cơ hội trải nghiệm giáo dục STEM hướng tới tương lai bền vững. Chúng tôi rất vui khi thấy cuộc thi dần trở thành một sân chơi quen thuộc, nơi các em có thể thoải mái sáng tạo từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục giữ được niềm hứng thú đó, mạnh dạn thử nghiệm và phát triển những ý tưởng của mình.”

Sáng tạo từ những vấn đề quen thuộc

Với chủ đề “Năng lượng bền vững”, các em học sinh tiếp cận STEM từ những vấn đề rất gần gũi như tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo trong gia đình, đến các ý tưởng mở rộng cho cộng đồng.

Nhiều dự án được đầu tư nghiêm túc, với sự đồng hành của thầy cô và phụ huynh. Không ít nhóm phải thử đi thử lại nhiều lần để hoàn thiện sản phẩm, qua đó hiểu rõ hơn cách vận hành và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Một số dự án còn bước đầu ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy học sinh ngày càng chủ động tiếp cận xu hướng mới.

Đồng hành chặt chẽ cùng cuộc thi trong vai trò cơ quan chuyên môn, ông Hoàng Hải Sơn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Bộ GD&ĐT nhận định: “Sự đầu tư bài bản về cả nội dung lẫn hình thức của các dự án năm nay cho thấy năng lực tự chủ và tư duy sáng tạo tuyệt vời của các em học sinh khối Tiểu học và THCS. Việc đưa các mô hình giáo dục STEM áp dụng vào thực tế học đường không chỉ giúp đổi mới phương pháp dạy và học mà còn giúp học sinh tiếp cận sớm với các xu hướng công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), giải quyết trực tiếp các vấn đề thực tiễn tại địa phương. Đây là những tín hiệu vô cùng tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà.”

Là đơn vị trực tiếp xây dựng nội dung và đồng hành triển khai, bà Tô Kim Liên – Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) bày tỏ: “Những kết quả mà chương trình đạt được đã minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của sự hợp tác ba bên: một tổ chức phi chính phủ, một đơn vị nghiên cứu thuộc nhà nước và một tập đoàn quốc tế có uy tín lâu năm. Thông qua chuỗi bài học giáo dục trải nghiệm về năng lượng bền vững và các khóa tập huấn, chúng tôi hạnh phúc khi chứng kiến sự thay đổi vai trò của người thầy – từ người truyền đạt kiến thức sang người dẫn dắt và truyền cảm hứng. Cuộc thi này không chỉ là nơi tìm ra người chiến thắng, mà là một sân chơi để hàng chục nghìn học sinh thể hiện khả năng, tự tay tạo ra các sản phẩm khoa học giải quyết vấn đề thực tiễn và tự tin vững bước trong tương lai.”

Bên cạnh lễ trao giải, khu vực trưng bày 30 sản phẩm xuất sắc nhất cuộc thi cũng đón nhận sự tương tác, trải nghiệm trực tiếp từ đông đảo đại biểu và khách tham quan.

Ngoài ra, hoạt động giao lưu ngay trong buổi lễ mang lại nhiều câu chuyện thực tế về quá trình làm dự án – từ những khó khăn ban đầu đến cách các em tự tìm giải pháp.

Em Trịnh Thị Ngọc Hà, học sinh lớp 8A Trường THCS Nam Trung (Hải Phòng) chia sẻ: “Khi tham gia chương trình, em được trau dồi thêm về kỹ năng làm việc nhóm. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm em gặp khó khăn về điều chỉnh cảm biến độ ẩm để phù hợp với loại đất trồng. Bằng cách chia sẻ và lắng nghe các ý tưởng cùng nhau, nhóm chúng em đã cùng nhau vượt qua những khó khăn đó, để hoàn thành dự án.”

Cuộc thi là một phần trong chương trình Panasonic vì Trường học bền vững – triển khai từ năm 2022, kế thừa nền tảng 11 năm từ Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã mang trải nghiệm STEM trực tiếp tới hơn 100.000 học sinh trên toàn quốc.

Để kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, trong năm 2026, chương trình tiếp tục mở rộng tới nhiều địa phương, trong đó có Huế, kết hợp với các sáng kiến như “Chuyến đi của Rơm” – dự án của các bạn trẻ trong chương trình Đại sứ Gen G. Những hoạt động này giúp gần 700 học sinh tiếp cận STEM gắn với các vấn đề môi trường và cuộc sống ngay tại địa phương.