Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh tra cứu địa điểm thi trên ứng dụng iHanoi

(Ngày Nay) - Nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội đã triển khai tích hợp tiện ích tra cứu bản đồ số các Điểm thi trên ứng dụng iHanoi. Với tiện ích này, phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm kiếm địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển thuận tiện, tránh tình trạng đến nhầm địa điểm thi hoặc đến muộn.

Để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của học sinh và phụ huynh, Hà Nội đã đưa vào sử dụng tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 trung học phổ thông” trên ứng dụng iHanoi. Đây là công cụ hỗ trợ thiết thực, ứng dụng công nghệ bản đồ số để hiển thị trực quan vị trí các điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Tại giao diện trang chủ của ứng dụng iHanoi, người dùng tìm mục “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 trung học phổ thông” trong nhóm tiện ích mới ra mắt. Sau khi truy cập, hệ thống sẽ mở bản đồ số với các biểu tượng định vị thể hiện vị trí các điểm thi. Giao diện bản đồ được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với cả học sinh và phụ huynh.

Một trong những ưu điểm nổi bật của tiện ích là khả năng tìm kiếm nhanh theo tên trường hoặc điểm thi. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả tương ứng. Ví dụ, khi tìm kiếm “Trung học phổ thông Minh Khai”, ứng dụng hiển thị kết quả “153 - THPT Minh Khai” kèm địa chỉ thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, Hà Nội.

Không chỉ hiển thị vị trí trên bản đồ, iHanoi còn cung cấp thông tin chi tiết về từng điểm thi, bao gồm tên trường tuyển sinh, mã đơn vị tuyển sinh, mã điểm thi và số phòng thi. Với điểm thi 153 - THPT Minh Khai, hệ thống thể hiện rõ các thông tin như: trường tuyển sinh Trung học phổ thông Minh Khai, mã đơn vị tuyển sinh 2102, mã điểm thi 153 và số phòng thi 26.

Thông qua tiện ích này, học sinh và phụ huynh có thể chủ động xác định vị trí điểm thi, khảo sát đường đi, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp. Đây là việc làm cần thiết, nhất là đối với những thí sinh dự thi tại các địa điểm chưa quen thuộc hoặc cách xa nơi cư trú.

Việc đưa bản đồ số các điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông lên ứng dụng iHanoi góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, giảm áp lực tra cứu cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, người dân có thể sử dụng một nền tảng thống nhất, thuận tiện và dễ thao tác ngay trên điện thoại thông minh. Sự chủ động trong công tác chuẩn bị sẽ giúp thí sinh yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Lịch thi chuyên được tổ chức trong ngày 1/6, ngay sau khi các thí sinh hoàn thành 3 môn thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên.

Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn (gần 125.000 thí sinh), công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Thành phố dự kiến bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi (trong đó có 388 phòng thi dự phòng), điều động 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và gần 2.300 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi.