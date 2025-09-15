Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 14/9, bãi biển Hạ Long rực đỏ bởi sắc áo Vietjet khi gần 600 cán bộ, nhân viên đến từ nhiều quốc gia cùng nhau tham gia chiến dịch “Sải cánh xanh – Dọn sạch bãi biển”, trong khuôn khổ chương trình “I Love Vietjet”.
Các chiến binh áo đỏ chung tay hành động vì bãi biển xanh – sạch – đẹp
Các chiến binh áo đỏ chung tay hành động vì bãi biển xanh – sạch – đẹp

Chỉ trong vài giờ, hàng trăm “chiến binh áo đỏ” từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Anh, Iceland… đã biến bãi biển ngập rác trở lại trong lành, sạch đẹp. Hình ảnh những đôi tay thoăn thoắt, những nụ cười rạng rỡ cùng tinh thần hăng say đã tạo nên một bức tranh đầy năng lượng ngay tại Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới.

Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc thường trực Vietjet, ông Tô Việt Thắng, khẳng định: “Hành động nhỏ hôm nay mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Vietjet, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Tại Vịnh Hạ Long – biểu tượng của Việt Nam, chúng tôi cùng nhau xây dựng một điểm đến xanh – sạch – đẹp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của đất nước.”

Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long ảnh 2
Phó Tổng Giám đốc thường trực Vietjet Tô Việt Thắng khẳng định cam kết phát triển bền vững của Vietjet

Hoạt động ý nghĩa này cũng được chính quyền địa phương ghi nhận. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã trao giấy khen cho Vietjet vì những đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, đồng hành cùng ngành du lịch xây dựng hình ảnh Quảng Ninh – điểm đến xanh, an toàn và hấp dẫn.

Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long ảnh 3
Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long ảnh 4

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, nhiều năm qua Vietjet đã không ngừng đồng hành trong các hoạt động bảo vệ môi trường

Không chỉ dừng ở Hạ Long, Vietjet nhiều năm qua kiên trì theo đuổi các hoạt động môi trường, phát triển bền vững, lan tỏa lối sống xanh – sống khỏe tới cộng đồng, hướng đến một tương lai xanh, văn minh và kết nối toàn cầu.

PV
Vietjet

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Liệu đồng đô la Mỹ có mất đi vị thế thống trị?
Liệu đồng đô la Mỹ có mất đi vị thế thống trị?
(Ngày Nay) - Bài học lịch sử từ Đại Suy thoái nhắc nhở rằng sức mạnh của đồng đô la Mỹ không bất biến. Năm 2025, vị thế này có thể bị thách thức nghiêm trọng: Chiến tranh, chính sách thuế quan và áp lực nợ công đang bào mòn niềm tin toàn cầu vào đồng đô la Mỹ. Liệu Mỹ có giữ được “vũ khí tài chính” quyền lực này?
Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam
Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Sáng ngày 12/9/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Vân) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện đánh dấu nỗ lực chung nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống mô hình thư viện kiểu mới tại Việt Nam.