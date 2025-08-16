Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.
Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietjet và Petrolimex Aviation diễn ra hôm nay tại TP.HCM với sự tham dự của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc, CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương cùng các đối tác, khách mời.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Petrolimex Aviation đã phối trộn và cung cấp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên cho các chuyến bay của Vietjet, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam. Petrolimex Aviation cũng chuyển giao Bằng chứng Bền vững (Proof of Sustainability - PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU, cam kết đảm bảo nguồn nhiên liệu này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về tính bền vững và giảm phát thải CO₂.

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không ảnh 1

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng phát biểu: “Việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết: “Petrolimex chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, đồng thời là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu SBC – hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học/tái tạo dùng để sản xuất SAF. Thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững”.

Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet cho biết: “Thỏa thuận hôm nay giữa Vietjet và Petrolimex Aviation thể hiện cam kết của hai doanh nghiệp, ngành hàng không hướng tới các mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Với tổng cộng 576 tàu bay hiện đại đã đặt hàng, đội bay xanh của Vietjet sử dụng SAF sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí thải, bảo vệ môi trường, tiên phong sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu của đất nước”.

Trước đó ngày 17/10/2024, Vietjet đã phối hợp cùng Petrolimex Aviation thực hiện hai chuyến bay đầu tiên được tra nạp SAF tại Việt Nam. Được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo và có nguồn gốc bền vững như dầu ăn đã qua sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối gỗ, rác thải đô thị…, nhiên liệu hàng không bền vững SAF có thể giúp cắt giảm 80% lượng khí thải carbon so với nhiên liệu truyền thống, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không quốc tế nghiệm ngặt, sử dụng an toàn trong hoạt động khai thác thương mại.

Vietjet là hãng hàng không tiên phong thực hiện chuyển dịch xanh, là hãng hàng không đầu tiên có báo cáo phát triển bền vững ESG, Vietjet sẽ tiếp tục thúc đẩy sử dụng SAF và góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, các mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, phát triển bền vững cùng kỷ nguyên phát triển vươn mình của đất nước.

PV
Vietjet

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Họa sĩ Lê Trung Hiếu chia sẻ với công chúng về tác phẩm gốm tiêu biểu của mình.
Tranh và gốm cùng "kể chuyện" trong triển lãm "Hiểu cảnh"
(Ngày Nay) - Triển lãm "Hiểu cảnh" mang đến một không gian độc đáo, kết nối giữa hội họa và gốm, tạo nên một mạch cảm xúc xuyên suốt từ sắc màu đến hình khối. Mỗi tác phẩm trong triển lãm đều thể hiện sự thấu cảm "ý" trong "cảnh", nơi các nghệ sĩ sáng tạo bằng xúc cảm riêng, nhưng lại hòa chung một dòng chảy nghệ thuật đầy đa dạng nhưng đồng điệu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải trong các xung đột quốc tế
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao hòa giải, thể hiện vai trò “nhà kiến tạo hòa bình” trong nhiều điểm nóng quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine.
Đề nghị giao Sở GD&ĐT chủ trì tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên. Ảnh: TTXVN.
Giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền hai cấp
(Ngày Nay) - Ngày 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành văn bản số 4798/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực GD&ĐT khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.