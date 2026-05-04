Gần 90% học sinh lớp 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thi tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập

(Ngày Nay) - Chiều 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường trung học phổ thông công lập, năm học 2026-2027, sau giai đoạn đăng ký nguyện vọng (từ ngày 22 - 28/4). Theo đó, trong tổng số 169.080 học sinh lớp 9 toàn Thành phố có 151.254 học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập (khoảng 89%).

Trong số 4 trường trung học phổ thông chuyên tại Thành phố, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ thí sinh đăng ký so với chỉ tiêu cao nhất (7,13 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); tiếp đến là Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (4,8 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (3,35 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (2,52 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu).

Với lớp 10 thường, 23 trường có tỷ lệ thí sinh đăng ký so với chỉ tiêu trên 2. Trong đó, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân có tỷ lệ đăng ký cao nhất (2,84 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa (2,79 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); Trường Trung học phổ thông Thủ Đức (2,57 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); Trường Trung học phổ thông Lê Trọng Tấn (2,45 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu); Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (2,35 thí sinh trên mỗi chỉ tiêu)… Cùng với đó, gần 100 trường có tỷ lệ thí sinh đăng ký so với chỉ tiêu từ 1 đến dưới 2; trên 40 trường có số thí sinh đăng ký vào thấp hơn chỉ tiêu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng thi tuyển, từ ngày 4 - 8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng nếu có nhu cầu.

Năm học 2026-2027, 176 trường trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 117.355 chỉ tiêu lớp 10, trong đó có 2.310 chỉ tiêu lớp 10 chuyên. Riêng 5 trường thuộc các cơ sở giáo dục đại học công lập trên địa bàn Thành phố có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.195 học sinh học lớp 10. Các trường này sẽ thực hiện tuyển sinh riêng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550, khoảng 70% số học sinh đang học lớp 9 trên địa bàn, tương đương năm học 2025-2026.

Trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng mạnh (hơn 42.700 em so với năm trước) để duy trì tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa để tăng khả năng tiếp nhận của các trường. Bởi nếu theo chuẩn sĩ số thì các trường trung học phổ thông công lập chỉ đáp ứng chỗ học cho khoảng 61% học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Khoảng hơn 50.000 học sinh không có suất vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ lựa chọn các hướng học khác như hệ thống giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc trung học phổ thông tư thục với khoảng 60.000 chỗ học.

Năm nay, 3 trường công lập đặc thù tại Thành phố được tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Tất cả trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 1 - 2/6, sớm hơn gần một tuần so với các năm trước. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch 247 điểm thi lớp 10, gồm 233 điểm thi thường và 14 điểm thi chuyên.