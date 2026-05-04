Kỳ thi vào lớp 10: Giúp học sinh giải tỏa áp lực thi cử

(Ngày Nay) - Còn khoảng 2 tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra. Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm, do đó thời điểm này, công tác ôn tập tại các nhà trường trong tỉnh đang ở giai đoạn nước rút. Các thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức và tinh thần cho học sinh, giúp các em giảm áp lực, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.

Nâng cao kỹ năng làm bài

Kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm nay, học sinh toàn tỉnh Ninh Bình sẽ làm bài thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngoại Ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Năm học 2025 - 2026, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Kim Bảng có 162 học sinh đăng ký ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Thời điểm này, không khí các buổi ôn tập thi luôn nghiêm túc, nội dung tập trung vào các phần kiến thức quan trọng, luyện đề, luyện kỹ năng làm bài thi cho các em.

Cô giáo Lê Thị Huệ, giáo viên Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An cho biết, từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đưa ra cấu trúc đề thi minh họa kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10. Dựa trên cấu trúc đề minh họa, các giáo viên đã xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm, bám sát kiến thức cốt lõi, tập trung vào phần kiến thức trọng tâm của chương trình học lớp 9.

Theo cô Huệ, cấu trúc đề thi minh họa năm nay không có thay đổi nhiều so với năm ngoái. Các thầy cô chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài, tránh học tủ, học vẹt bằng cách xây dựng các chuyên đề, bản đồ tư duy, luyện và chấm chữa đề, rèn kỹ năng phân bổ thời gian làm bài cho các em.

Với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn thi Ngữ văn sử dụng các dữ liệu mở ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng vận dung kiến thức của các em. Do đó, ngoài việc giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm, giáo viên hướng dẫn học sinh cách phân tích, suy luận và liên hệ thực tế để trình bày phần thi nghị luận một cách linh hoạt, thuyết phục.

Em Vũ Tiến Quang, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An chia sẻ, em đang tập trung ôn lại kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa đồng thời luyện đề nhiều hơn để nắm chắc cấu trúc đề thi, từ đó phân bổ thời gian làm bài cho từng phần thi. Sau mỗi đề, em nhờ thầy cô chữa chi tiết những lỗi sai mình mắc phải để hiểu rõ cách làm và tránh lặp lại lỗi.

Thầy Trần Văn Nguyên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, năm học 2025 - 2026 cho biết, toàn ngành tiếp tục thực hiện Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Dựa trên điều kiện thực tế và đơn xin học thêm ôn thi vào 10 của học sinh, ngay từ đầu học kỳ II, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm giúp học sinh ôn thi đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, nhà trường bố trí 5 lớp dạy thêm các môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với học sinh khối 9 từ giữa tháng 4 và sẽ kết thúc trước ngày 22/5/2026. Thời lượng dạy thêm không quá 2 tiết/tuần/môn. Các tổ chuyên môn đã xây dựng nội dung và kế hoạch dạy thêm phù hợp, giáo viên tham gia dạy thêm tuân thủ nghiêm các quy định, chuẩn bị đầy đủ nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp. Nhà trường theo dõi sự tiến bộ của học sinh và phối hợp với gia đình, giáo viên chủ nhiệm để nâng cao chất lượng học tập của các em.

Nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh

Tại Trường Trung học cơ sở Thịnh Long, xã Hải Thịnh, nắm bắt thực tế nhiều gia đình phụ huynh đi làm ăn xa, đánh bắt hải sản xa bờ, ít thời gian quản lý con cái học tập tại nhà, nhà trường đã khuyến khích giáo viên tổ chức các buổi tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học ngoài giờ hoặc học qua nền tảng trực tuyến giúp học sinh, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chủ động trong việc ôn tập.

Thầy giáo Phan Thanh Hiện, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thịnh Long khẳng định, nhà trường xác định mỗi thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là điểm tựa tinh thần cho học sinh, luôn lắng nghe, chia sẻ, giúp các em giải tỏa áp lực của kỳ thi.

Để tạo điều kiện ôn tập tốt nhất cho học sinh, nhà trường thực hiện rà soát “3 tầng”. Dựa trên dữ liệu điểm thi thử và kết quả trong cả quá trình học tập, học sinh được phân loại thành 3 nhóm: tốt, khá và đạt. Trên cơ sở đó, mỗi nhóm sẽ có lộ trình ôn tập riêng. Với nhóm học sinh tốt và khá, các em chú trọng giải các đề nâng cao, rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, phấn đấu lấy điểm tuyệt đối. Đối với nhóm học sinh còn lại tập trung xoáy sâu vào cấu trúc nhận biết, áp dụng phương pháp học đến đâu chắc đến đó. Bên cạnh đó, trường áp dụng mô hình đôi bạn cùng tiến. Mỗi bạn nhóm tốt/khá sẽ hỗ trợ 1 bạn nhóm đạt, mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thu cho tất cả học sinh.

Để học sinh có thêm nhiều học liệu phục vụ ôn tập, trường xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên các nền tảng như OLM, Google Forms để học sinh tự luyện tập. Các giáo viên cũng tăng cường quay các video ngắn giải các câu hỏi khó, chỉ ra các lỗi sai thường gặp, bẫy đề thi đăng trên nhóm Zalo lớp để học sinh nắm bắt.

Cô Mai Thanh Hảo, giáo viên Tiếng Anh, Trường Trung học cơ sở Thịnh Long chia sẻ, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay được điều chỉnh từ hình thức trắc nghiệm hoàn toàn sang kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Đây là điểm mới khiến đa số các em lo lắng. Do đó, trong quá trình ôn tập, cô tăng cường rèn luyện kỹ năng làm bài, dạy học sinh cách tìm từ khóa trong bài đọc hiểu để tìm câu trả lời nhanh nhất, phương pháp loại trừ phương án. Cô cũng tận dụng các nền tảng học tập trực tuyến, nhóm Zalo gửi các bài tập nhỏ, video bài giảng ngắn để học sinh ôn tập mọi lúc, mọi nơi.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 tại tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra từ ngày 22 - 25/5, được tổ chức chung cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập, chuyên và không chuyên, với khoảng 57.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 95 hội đồng coi thi. Năm nay, tỉnh Ninh Bình chính thức bỏ quy định phân vùng tuyển sinh đối với các trường trung học phổ thông công lập. Thí sinh có thể đăng ký dự thi vào bất kỳ trường nào trên địa bàn tỉnh phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và quy định tại Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm. Các trường dành thời lượng phù hợp hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, khuyến khích khai thác, sử dụng các phần mềm ôn luyện để cung cấp tài liệu ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến, quản lý ôn tập của học sinh.

Cùng với đó, nhà trường có kế hoạch ôn tập riêng đối với học sinh có kết quả học tập chưa đạt hoặc còn hạn chế, gặp khó khăn trong ôn tập, lập danh sách cụ thể các học sinh này theo môn học. Căn cứ vào tình hình thực tế, giáo viên chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời thường xuyên theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh để kịp thời điều chỉnh, giúp các em đạt kết quả tốt nhất