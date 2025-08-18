Thuế quan Mỹ có thể giúp lạm phát thế giới hạ nhiệt

(Ngày Nay) - Khi các hộ gia đình tại Mỹ cùng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang tìm cách ứng phó với thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành và tác động đến lạm phát, thì những nền kinh tế khác trên thế giới lại có thể phần nào hưởng lợi khi giá cả hạ nhiệt.

Tại Mỹ, thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump chưa khiến hàng hóa tăng giá cao như nhiều dự báo ban đầu, nhưng lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng, tạo thành trở ngại cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Theo tạp chí Fortune (Mỹ), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức dự báo 2,8%, đồng thời gần như không đổi so với tốc độ của tháng 6. Tuy nhiên, CPI lõi lại tăng tốc lên 3,1% từ mức 2,9%. Capital Economics dự báo tác động của thuế quan sẽ dần gia tăng trong phần còn lại của năm.

Nhưng ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ, bức tranh lại hoàn toàn khác. Hai chuyên gia Simon MacAdam và Ariane Curtis của Capital Economics vào ngày 12/8 đánh giá: “Chúng tôi cho rằng thuế quan của Mỹ sẽ không có tác động đáng kể đến lạm phát của các quốc gia khác trên thế giới; nếu có, hiệu ứng này có thể thậm chí hơi mang tính giảm phát”.

Theo họ, nguyên nhân là bởi đa số các quốc gia chưa có động thái trả đũa thuế quan mà ông Trump áp đặt bằng cách đánh thuế cao hơn lên hàng hóa Mỹ. Thậm chí ở một số trường hợp, mức thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ còn được hạ thấp.

“Không những vậy, nhu cầu toàn cầu giảm sẽ phần nào hạ nhiệt áp lực giá cả, trong khi việc Trung Quốc chuyển hướng xuất khẩu khỏi thị trường Mỹ sang các thị trường khác cũng có thể giúp giảm giá nhập khẩu”, Capital Economics nhận định.

Hai chuyên gia MacAdam và Curtis cảnh báo áp lực lạm phát dường như đang hướng thẳng đến người tiêu dùng Mỹ. Cho đến nay, các doanh nghiệp chưa chuyển nhiều phần chi phí từ thuế quan sang giá bán, nhưng điều đó khó có thể kéo dài lâu hơn nữa.

Các nhà bán lẻ đã chấp nhận gánh khoản chi phí ban đầu do thuế quan, bằng cách hy sinh lợi nhuận. Trong khi đó, nhiều khảo sát cho thấy doanh nghiệp Mỹ đã phải chịu mức chi phí tăng mạnh, khác hẳn so với phần còn lại của thế giới.

“Khi nhiều thỏa thuận thương mại đã được ký kết, mức thuế quan đã rõ ràng hơn và điều đó sẽ khiến các nhà bán lẻ cuối cùng cũng có thể tăng giá bán”, họ bổ sung.