Giá vàng các loại sáng 15/6 đồng loạt tăng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Mở cửa phiên sáng 15/6, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn 9999 đồng loạt tăng khi giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.300 USD/ounce.
Giá vàng các loại sáng 15/6 đồng loạt tăng

Đến 8 giờ 45 phút, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, DOJI... cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn 9999 tăng lên mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.315 USD/ounce, tăng khoảng 100 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 137,5 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 15/6 bật tăng mạnh sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, đẩy giá dầu xuống thấp và làm giảm bớt lo ngại về lạm phát cùng lãi suất cao hơn.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) đăng trên mạng xã hội X thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Nhà lãnh đạo Pakistan cho biết, lễ ký sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Ông Sharif cũng cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đã đóng vai trò hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Ngày 15/6, giá dầu giảm mạnh hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Cụ thể, giá dầu West Texas Intermediate tại thị trường Tokyo giảm 4,39% xuống còn 81,15 USD/thùng.

Nhà phân tích Justin Cardwell tại trang OptionSpreaders.com đánh giá: "Nếu xuất hiện những tin tức cho thấy cuộc xung đột Mỹ - Iran đi đến hồi kết, đó sẽ là tín hiệu tích cực đối với vàng khi lạm phát sẽ giảm xuống". Tuy nhiên, ông Cardwell bổ sung: "Vùng giá mà vàng đang giao dịch hiện nay nhiều khả năng sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Ngay cả khi chiến sự kết thúc, vẫn còn nhiều yếu tố khác tiếp tục hạn chế đà biến động của giá vàng”.

Trong những giai đoạn khủng hoảng toàn cầu, giá vàng thường tăng vọt khi các nhà đầu tư tìm đến kim loại quý này như "nơi trú ẩn an toàn" trước nguy cơ lạm phát. Song, giá vàng đã chịu áp lực giảm kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung tấn công Iran cuối tháng 2/2026, châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Từ mức đỉnh 5.303 USD/ounce vào ngày 28/1, giá vàng đã giảm xuống còn 4.235 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 12/6.

Lạm phát tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại các ngân hàng Trung ương sẽ không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng. Thậm chí, phải nâng lãi suất để kiềm chế đà tăng giá.

Tại Mỹ, lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong 3 năm, đạt 4,2%. Trong khi đó, thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định, làm tiêu tan kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao có xu hướng gây bất lợi cho kim loại quý này.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo có 64% khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12/2026 sau thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, giảm từ mức 69% của tuần trước...

PV
giá vàng SJC nhẫn trơn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet là Olivier Jeandel trong buổi trò chuyện tại Hà Nội
Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet
(Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. 
Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến không gian nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: SVHTT
"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội
(Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. 
Dự án cầu Đại Ngãi 1 hiện đạt hơn 63% khối lượng thi công, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.
Phấn đấu thông tuyến cầu Đại Ngãi 1 trong năm 2027
(Ngày Nay) - Trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh minh họa.
Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.
Xã Mường Lát (Thanh Hóa) thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
(Ngày Nay) - Việc tăng cường phân cấp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sẽ giúp cho vùng lõi khó khăn của cả nước phát triển bền vững và hiệu quả hơn
Với chính sách mới, người học có thể tích lũy kết quả học tập theo từng chặng. (Ảnh minh họa)
Kỳ vọng đổi mới đào tạo đại học
(Ngày Nay) - Giữa làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu học tập suốt đời ngày càng trở nên cấp thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học với nhiều nội dung được đánh giá là mang tính đột phá, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn.
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
(Ngày Nay) - Ngày 12/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Lễ ra mắt Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ. Đây là sáng kiến do Hàn Quốc khởi xướng, với sự hỗ trợ của Cơ quan LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), thu hút sự tham gia của nhiều nước thành viên LHQ.
Pháp thu hồi lô sữa trẻ em Novalac sau nhiều ca rối loạn tiêu hóa
Pháp thu hồi lô sữa trẻ em Novalac sau nhiều ca rối loạn tiêu hóa
(Ngày Nay) - Chính phủ Pháp ngày 12/6 thông báo thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của hãng Novalac sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan đến đợt cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa trẻ em.