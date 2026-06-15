Giá vàng các loại sáng 15/6 đồng loạt tăng

Đến 8 giờ 45 phút, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, DOJI... cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn 9999 tăng lên mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.315 USD/ounce, tăng khoảng 100 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 137,5 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 15/6 bật tăng mạnh sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, đẩy giá dầu xuống thấp và làm giảm bớt lo ngại về lạm phát cùng lãi suất cao hơn.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) đăng trên mạng xã hội X thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Nhà lãnh đạo Pakistan cho biết, lễ ký sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Ông Sharif cũng cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đã đóng vai trò hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Ngày 15/6, giá dầu giảm mạnh hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Cụ thể, giá dầu West Texas Intermediate tại thị trường Tokyo giảm 4,39% xuống còn 81,15 USD/thùng.

Nhà phân tích Justin Cardwell tại trang OptionSpreaders.com đánh giá: "Nếu xuất hiện những tin tức cho thấy cuộc xung đột Mỹ - Iran đi đến hồi kết, đó sẽ là tín hiệu tích cực đối với vàng khi lạm phát sẽ giảm xuống". Tuy nhiên, ông Cardwell bổ sung: "Vùng giá mà vàng đang giao dịch hiện nay nhiều khả năng sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Ngay cả khi chiến sự kết thúc, vẫn còn nhiều yếu tố khác tiếp tục hạn chế đà biến động của giá vàng”.

Trong những giai đoạn khủng hoảng toàn cầu, giá vàng thường tăng vọt khi các nhà đầu tư tìm đến kim loại quý này như "nơi trú ẩn an toàn" trước nguy cơ lạm phát. Song, giá vàng đã chịu áp lực giảm kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung tấn công Iran cuối tháng 2/2026, châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Từ mức đỉnh 5.303 USD/ounce vào ngày 28/1, giá vàng đã giảm xuống còn 4.235 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 12/6.

Lạm phát tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại các ngân hàng Trung ương sẽ không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng. Thậm chí, phải nâng lãi suất để kiềm chế đà tăng giá.

Tại Mỹ, lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong 3 năm, đạt 4,2%. Trong khi đó, thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định, làm tiêu tan kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao có xu hướng gây bất lợi cho kim loại quý này.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo có 64% khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12/2026 sau thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, giảm từ mức 69% của tuần trước...