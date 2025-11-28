Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp

(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp

Trong khi đó, sự cố tạm dừng giao dịch tại CME Group đã làm gián đoạn các hợp đồng kỳ hạn.

Sự cố tại CME Group đã làm gián đoạn giao dịch trên nền tảng tiền tệ và các hợp đồng kỳ hạn, bao gồm ngoại tệ, hàng hóa, trái phiếu và cổ phiếu. Trước khi sự cố xảy ra, hợp đồng vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 của Mỹ ở mức 4.221,30 USD/ounce.Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.185,34 USD/ounce vào lúc 14 giờ 17 phút giờ Việt Nam, lên mức cao nhất kể từ ngày 14/11 và tăng 3% từ đầu tuần đến nay. Giá vàng dự kiến sẽ tăng 3,9% trong tháng này.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade, cho rằng phần lớn đà tăng giá vàng là nhờ vào sự chuẩn bị của các nhà đầu tư, với kỳ vọng lãi suất sẽ giảm.

Đồng USD đang trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 7/2025. Khi đồng bạc xanh suy yếu, vàng tính bằng USD trở nên hấp dẫn hơn với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 37 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 152,20 - 154,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

