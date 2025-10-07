Giải Nobel Y sinh 2025 vinh danh phát minh về khả năng chữa trị ung thư

(Ngày Nay) - Ba nhà khoa học đã phát hiện ra “những người gác cổng” của hệ miễn dịch-các tế bào T điều hòa, qua đó đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới.

Theo Nobelprize, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển ngày 6/10 đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi “vì những khám phá liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên.”

Ba nhà khoa học đã phát hiện ra “những người gác cổng” của hệ miễn dịch-các tế bào T điều hòa, qua đó đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới.

Những phát hiện này cũng mở đường cho việc phát triển các liệu pháp y học tiềm năng hiện đang được thử nghiệm lâm sàng, với kỳ vọng có thể điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, nâng cao hiệu quả điều trị ung thư và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng sau ghép tế bào gốc.

Giải Nobel Y Sinh đã được trao 115 lần kể từ năm 1901 đến nay. Năm 2024, giải thưởng danh giá này thuộc về 2 nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros (sinh năm 1953) và Gary Ruvkun (sinh năm 1952) với việc phát hiện ra RNA siêu nhỏ (microRNA hay microARN), qua đó khám phá ra nguyên lý cơ bản chi phối cách thức điều hòa hoạt động của gene.

Giải thưởng Y Sinh là giải khai màn tuần lễ Nobel 2025. Các giải thưởng tiếp theo được công bố gồm Giải Nobel Vật lý (ngày 7/10), Giải Nobel Hóa học (ngày 8/10) và Giải Nobel Văn học (ngày 9/10).

Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng duy nhất được công bố ở Oslo (Na Uy) ngày 10/10.

Trong khi đó, giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại Tuần lễ Nobel 2025 vào ngày 13/10.