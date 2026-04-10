Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật đối với ông Nguyễn Hoàng Oanh

(Ngày Nay) - Sáng ngày 10/4/2026, tại Hội nghị Giao ban Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Quý II năm 2026, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.
Giám đốc ĐHQGHN chúc mừng nguyên Hiệu trưởng Furuta Motoo và tân Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Oanh (phải).
Trước đó, GS.TS Furuta Motoo đã được Giám đốc Bùi Thế Duy trao quyết định thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Việt Nhật từ năm 2016, đồng thời là người nước ngoài đầu tiên giữ cương vị Hiệu trưởng tại một trường đại học công lập thuộc ĐHQGHN.

Trong khoảng 10 năm dẫn dắt nhà trường, GS. Furuta Motoo được ghi nhận có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Trường Đại học Việt Nhật theo mô hình đại học nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như đặt nền móng cho định hướng giáo dục quốc tế của nhà trường.

Ông Nguyễn Hoàng Oanh, tân Hiệu trưởng, sinh năm 1979, là Tiến sĩ Vật lý, tốt nghiệp tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản) năm 2010.

TS. Nguyễn Hoàng Oanh đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Giai đoạn 2000–2015, ông giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tin học Vật lý, Trợ lý Chủ nhiệm Khoa và Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách đào tạo. Từ năm 2015, ông tham gia Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật, phụ trách lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng và giữ vai trò Phó Hiệu trưởng thường trực từ năm 2023 đến nay. Trong vai trò Phó Hiệu trưởng thường trực, TS. Nguyễn Hoàng Oanh đã và đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng của Trường như công tác đào tạo, nghiên cứu, đảm bảo chất lượng và phát triển cơ sở vật chất của Trường tại Hòa Lạc từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời có những đóng góp tích cực cho dự án vốn vay xây Trường cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sự phát triển của Trường Đại học Việt Nhật.

“Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh nhằm đảm bảo tính kế thừa, ổn định và tiếp tục phát triển Trường Đại học Việt Nhật trong giai đoạn mới”, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN cho biết.

Theo lãnh đạo ĐHQGHN, với kinh nghiệm quản lý và quá trình gắn bó lâu dài với nhà trường, tân Hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trường Đại học Việt Nhật là đơn vị thành viên của ĐHQGHN, được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

