Khai mạc "Lễ hội Làng Sen" mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Tối 18/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tham dự có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện một số tỉnh của nước bạn Lào, cùng đông đảo đại biểu, nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Khu di tích Kim Liên.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa - du lịch trên quê hương Bác.

Đọc diễn văn khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh: Trải qua 45 năm (1981 đến nay), từ “Hát từ làng Sen” đến “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen” được nâng tầm lên thành “Lễ Hội Làng Sen” vào năm 2002, được tổ chức hằng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một biểu tượng sáng ngời trong những trang sử vàng của lịch sử và văn hoá Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện cũng là dịp để người dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với Dân ca ví, giặm - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Từ ngày 18 - 30/5, Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa: Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ rước ảnh Bác; Triển lãm trưng bày chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; không gian “Chợ Quê” két hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen; chương trình trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng"; các trò chơi dân gian... Điểm nhấn trong Lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật “Sen khởi tân khí” được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”, ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Trong đó, Chương I “Sen nở đất quê” tái hiện tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tiết mục “Ru con giữa mùa sen nở”, “Tiếng sáo diều tuổi thơ”, “Lời ký thác của quê hương”, “Từ lời ru đến chí lớn”… với nhiều hoạt cảnh sân khấu kết hợp Dân ca ví, giặm, múa đương đại và hình ảnh làng quê Nam Đàn xưa.

Trong Chương II “Dấu chân thời đại” tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng với miền Nam qua các tiết mục “Thăm Bến Nhà Rồng”, “Miền Nam trong trái tim Người”, “Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi”…, được dàn dựng kết hợp âm nhạc truyền thống, tân cổ, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử.

Khép lại chương trình là Chương III “Hương sắc trường tồn” với các tiết mục mang màu sắc hiện đại như “Việt Nam tinh hoa”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, thể hiện khát vọng phát triển và niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới.Lễ Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 đã khép lại trong những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng và màn pháo hoa rực rỡ trên mảnh đất Kim Liên.