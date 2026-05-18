Một thoáng đào - kép, một đời cải lương

(Ngày Nay) - Trong sân khấu cải lương, đào và kép là hai hình tượng giữ vai trò trung tâm, gắn với những câu chuyện và số phận khác nhau. Sau lớp phấn son và ánh đèn sân khấu, mỗi lần hóa thân không chỉ là một vai diễn, mà còn lưu lại dấu ấn của những con người dành trọn đời mình cho cải lương.

“Kép” là cách gọi chung các vai nam trên sân khấu cải lương. Trên sân khấu cải lương, kép thường là người dẫn dắt câu chuyện, giữ những lớp diễn nặng về nội tâm và xung đột. Trong cải lương, kép được chia thành nhiều dạng vai khác nhau tùy theo tính cách, độ tuổi và vị trí nhân vật, như kép chánh (nam chính), kép độc (vai phản diện, gian ác), kép lão (vai nam lớn tuổi), hay kép hài (mang yếu tố gây cười, tạo không khí nhẹ nhàng).

“Đào” đại diện cho nhiều hình tượng phụ nữ khác nhau, từ người phụ nữ hiền lành, thủy chung, dịu dàng đến những nhân vật bi kịch giàu cảm xúc và nội tâm sâu sắc. Tùy vào tính cách và vai trò trong vở diễn, đào cũng được chia thành nhiều dạng như đào chánh (nữ chính), đào thương (những vai bi thương, nhiều đau khổ), đào độc (vai phản diện, sắc sảo), đào mùi (vai nữ có lối ca ngọt ngào, tình cảm) hay đào lão (vai phụ nữ lớn tuổi).

Lớp hóa trang giúp nghệ sĩ cải lương rời khỏi con người đời thường để hóa thân thành nhân vật trên sân khấu. Không chỉ thay đổi diện mạo, hóa trang còn góp phần thể hiện tính cách, tuổi tác và số phận của từng vai diễn, giúp nhân vật hiện lên rõ nét và giàu cảm xúc hơn trước khán giả.

Sau cánh gà, nghệ sĩ tất bật chỉnh lại lớp áo mão, vấn tóc và hoàn thiện từng đường hóa trang trước giờ biểu diễn. Tiếng gọi nhau chuẩn bị vào lớp diễn, tiếng song lang vang lên giữa hậu trường cùng những câu ca được tập lại trong vội vàng tạo nên nhịp sống quen thuộc của sân khấu cải lương. Trong khoảng không phía sau ánh đèn, mỗi nghệ sĩ đều lặng lẽ bước vào nhân vật của mình, chuẩn bị cho khoảnh khắc xuất hiện trước khán giả chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng là kết quả của nhiều năm gắn bó với nghề.

Mỗi vai đào trong cải lương đều mang một dấu ấn riêng trong cách hóa thân vào nhân vật, từ thần thái, giọng ca đến biểu cảm, góp phần khắc họa rõ nét tính cách và số phận của người phụ nữ trên sân khấu.

Diễn xuất và giọng hát là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ khắc họa hình tượng nhân vật. Sự kết hợp giữa đào và kép tạo nên những mối quan hệ, xung đột và cảm xúc của vở diễn.

Dẫu chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu, mỗi vai đào, kép đều là kết tinh của nhiều năm khổ luyện, của tình yêu nghề và sự bền bỉ với cải lương. Sau lớp hóa trang và ánh đèn, những nghệ sĩ vẫn lặng lẽ gìn giữ hơi thở của sân khấu truyền thống bằng chính cuộc đời và đam mê của mình. Một thoáng đào - kép trên sân khấu có thể khép lại khi màn nhung buông xuống, nhưng dư âm của những câu vọng cổ, những ánh mắt và số phận nhân vật vẫn còn ở lại trong lòng người xem như một phần ký ức đẹp của cải lương Việt Nam.