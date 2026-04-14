Giới đầu tư đang “dòm ngó” siêu dự án nào ở Cát Bà?

(Ngày Nay) - Lợi thế “có một không hai” về cảnh quan và hệ sinh thái du lịch hoàn thiện giúp tên tuổi Cát Bà ngày càng vang danh trên bản đồ du lịch quốc tế, thu hút lượng khách tăng mạnh qua từng năm. Du lịch phát triển đã, đang và được kỳ vọng sẽ tiếp tục “mở đường bay” cho BĐS đảo Ngọc “cất cánh”.

“Thời cơ vàng” đầu tư BĐS Cát Bà

Hưởng trọn lợi thế của trầm tích di sản ngàn năm, 7 tầng sinh thái, khí hậu ôn hòa với “muôn ngàn” danh lam thắng cảnh như: Vịnh Lan Hạ, vườn quốc gia, đảo Khỉ, bãi Hai Mặt,... Cát Bà được ví như “Amazon trong lòng đại dương”.

Đặt chân đến “đảo ngọc miền Bắc”, du khách được chiêm ngưỡng những khối núi đá vôi in dấu ấn thời gian - “ngôn ngữ cảnh quan” độc bản mà thiên nhiên ban tặng. Cùng với đó là hệ sinh thái rừng – biển đan xen, những loài động thực vật đặc hữu, và cả nhịp sống chậm rãi của con người… Tất cả tạo nên không gian để du khách không chỉ “đi qua”, mà còn muốn “ở lại mãi”.

Không dừng ở tuyệt sắc cảnh quan, Cát Bà giờ đây còn được biết đến là “thiên đường” du lịch, nghỉ dưỡng với sự xuất hiện của TP Vịnh trung tâm Xanh Island do Tập đoàn Sun Group kiến tạo, “thổi bùng” sức sống cho “đảo ngọc miền Bắc”.

Tâm điểm là không gian chợ đêm VUI-Fest bên vịnh, mở cửa từ 9h30 đến 24h hàng ngày, kết hợp ẩm thực đặc sản Hải Phòng, bia thủ công và các hoạt động giải trí đa sắc. Du khách có thể thưởng thức nghệ thuật đường phố, âm nhạc, workshop sáng tạo, khu vui chơi trẻ em và trải nghiệm tiêu dùng xanh. Điểm nhấn là các đêm pháo hoa rực rỡ được tổ chức định kỳ tại vịnh trung tâm. Hành trình 24/7 nối tiếp tại The Sea Beach Club, The Forest Beach Club hay Sun Bavaria - nơi đồ ăn ngon, không gian mở độc bản hướng view biển.

“1.001” hoạt động trải nghiệm được đầu tư bài bản đang thay đổi thói quen lưu trú của khách du lịch. Không còn là những chuyến đi ngắn ngày, du khách bắt đầu ở lại lâu hơn để tận hưởng trọn vẹn nhịp sống biển. Năm 2025, Cát Bà đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với năm 2024, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt. Riêng khu vực quảng trường Vịnh trung tâm Cát Bà đã đón hàng nghìn lượt khách mỗi tối. Trong thời gian cao điểm du lịch, hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú luôn trong tình trạng “điền vào chỗ trống”.

“Các nhà đầu tư thông thái nhận ra Cát Bà là một điểm đến có sức bật lớn. Họ đang quan tâm nhiều đến các căn hộ sở hữu vị trí đẹp, gần các trung tâm vui chơi giải trí - nơi bất động sản dòng tiền có thể phát huy hết tiềm năng”, ông Phạm Trung Hiếu - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Four Home chia sẻ.

Ông Hiếu cho biết thêm, đây chính là thời điểm thị trường bắt đầu hình thành “khoảng trống giá trị”. Khi Cát Bà bước vào giai đoạn chuyển mình, sản phẩm lưu trú thường đi sau nhu cầu một nhịp. Và chính “khoảng trễ” đó tạo ra cơ hội cho những loại hình mới – đặc biệt là căn hộ có thể khai thác linh hoạt theo nhiều mô hình khác nhau.

Không còn là câu chuyện “đón đầu xu hướng” mang tính dự báo, thị trường Cát Bà đã có những tín hiệu rõ ràng: dòng khách tăng mạnh, trải nghiệm được nâng cấp, nhưng nguồn cung lưu trú cao cấp vẫn còn hạn chế. Với nhiều nhà đầu tư, đây là “giai đoạn vàng” để “đón sóng”.

Thanh Long - lời giải cho bài toán căn hộ dòng tiền

Với bất động sản khai thác cho thuê, yếu tố quan trọng nhất nằm ở khả năng duy trì dòng khách. Khi dự án có thể tự tạo ra lý do để du khách ở lại, giá trị khai thác của từng sản phẩm bên trong sẽ được nâng lên tự nhiên.

Thanh Long là một trong những sản phẩm hưởng lợi trực tiếp từ logic đó. Nằm ở vị trí đẹp và riêng tư nhất trong tổng thể dự án Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island, tòa tháp sở hữu tầm nhìn rộng hướng vịnh, đồng thời kết nối nhanh với các khu vực trải nghiệm trọng điểm. Vị trí đắc địa của tòa tháp mang đến cho cư dân đặc quyền hưởng trọn hệ sinh thái Sun Group Cát Bà: Từ không gian bãi tắm, công viên, bến du thuyền đến các hoạt động lễ hội, chợ đêm và trải nghiệm về đêm,... giữ chân du khách. Sản phẩm được định vị là mảnh ghép hoàn thiện dòng sản phẩm căn hộ cao cấp “2 trong 1” đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, đầu tư.

Nắm bắt nhu cầu vận hành của nhà đầu tư, Sun Property giới thiệu cơ cấu căn hộ linh hoạt với gần 2.000 căn hộ nghỉ dưỡng đa dạng diện tích: studio, 1-2 phòng ngủ, penthouse. Trong đó tỷ trọng lớn là các căn studio giúp tối ưu suất đầu tư và khả năng tiếp cận. Đây cũng là loại hình phù hợp với đa xu hướng lưu trú ngắn ngày, trung hạn và dài ngày.

Đáng chú ý, sản phẩm được bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ thiết bị điện tử), cho phép chủ sở hữu rút ngắn đáng kể thời gian đưa vào khai thác. Trong bối cảnh thị trường vận hành nhanh, yếu tố “sẵn sàng kinh doanh” trở thành lợi thế rõ rệt, đặc biệt với những nhà đầu tư muốn bắt đầu “càng sớm, càng tốt”.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với đơn vị quản lý quốc tế 5 sao mở ra một hướng đi khác cho bài toán vận hành. Đơn vị vận hành sẽ giúp chuẩn hóa dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận khách quốc tế và tối ưu hiệu suất khai thác. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Cát Bà đang dần tham gia sâu sơn vào dòng chảy du lịch toàn cầu.

“Nhu cầu với căn hộ tại Cát Bà đã có từ trước, nhưng phải đến khi xuất hiện những sản phẩm được quy hoạch bài bản, có hệ sinh thái rõ ràng như tại Xanh Island thì dòng tiền mới thực sự có nơi để “neo đậu”. Đó là lý do tòa tháp Thanh Long đang được giới đầu tư săn đón”, ông Phạm Trung Hiếu - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Four Home chia sẻ.