Hợp tác Sovico- Unesco: tăng cường kết nối tại các Di sản Thế giới và Thành phố sáng tạo

Tháng 11/2021, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký thỏa thuận cùng triển khai Dự án "Trao quyền cho thanh niên và phụ nữ để tăng cường kết nối và lợi ích địa phương tại các Di sản thế giới và Thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận ở Việt Nam" nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng các Thành phố sáng tạo, phát triển du lịch bền vững tại các địa phương trong Hành lang di sản Bắc Trung Bộ.

Triển khai dự án này, UNESCO đã thực hiện khảo sát đánh giá về không gian sáng tạo ở Hội An nhằm hỗ trợ chính quyền thành phố xây dựng chính sách và kế hoạch hành động nhằm xây dựng không gian sáng tạo trong nửa đầu năm 2023. Tháng 6 năm 2023, UNESCO tổ chức Triển lãm Hơi thở cuộc sống, nơi quy tụ các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nước và địa phương về đời sống và văn hóa Hội An.

Tháng 11 năm 2023, UNESCO hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 bao gồm chuỗi 60 sự kiện với sự tham gia của hơn 1000 nghệ sĩ. Dưới sự yêu cầu của Thành phố, UNESCO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng như hỗ trợ truyền thông cho lễ hội. Trong 10 ngày diễn ra sự kiện chính, lễ hội đã thu hút hơn 200.000 người tham dự với 90 kênh truyền thông đưa tin và 4 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc gắn kết cộng đồng, tạo sự cổ vũ, nỗ lực chung và chuyển giao kiến thức, lễ hội còn thí điểm mô hình biến các nhà máy cũ thành không gian công cộng và không gian sáng tạo tại địa điểm chính của sự kiện, nơi đã được tạm thời chuyển đổi từ một nhà máy xe lửa cũ thành một trung tâm sáng tạo trong khuôn khổ lễ hội. Lễ hội này đã tạo ra tác động mang tính quốc gia, truyền cảm hứng cho các thành phố trên khắp Việt Nam về vai trò của văn hóa và sự sáng tạo trong việc củng cố các thành phố và cộng đồng bền vững.

Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Hội nghị Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO của ASEAN tại Hà Nội đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với trọng tâm về tái tạo đô thị và phát triển bền vững. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Văn phòng UNESCO tại thành phố và UN-Habitat, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu Việt Nam và 20 đại biểu nước ngoài đến từ các thành phố thành viên của mạng lưới trong ASEAN và các thành phố Á hợp tác với Hà Nội. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa và sáng tạo đối với sự phát triển đô thị và chất lượng cuộc sống ở các nước ASEAN.

Các đại biểu cũng thảo luận về các giải pháp mà mạng lưới các thành phố thành viên trong khu vực ASEAN+3 có thể thực hiện để tận dụng nguồn lực văn hóa và sáng tạo trước nhiều vấn đề đô thị do đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu gây ra. Từ ngày 01 đến 05 tháng bảy năm 2004, Diễn đàn Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO toàn cầu đã diễn ra tại Thành phố Braga, Bồ Đào Nha- Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Nghệ thuật Truyền thông.

Diễn đàn thu hút hơn 700 đại biểu gồm các thị trưởng, phó thị trường và điều phối viên từ hơn 250 thành phố trên thế giới tham dự trực tiếp. Diễn đàn cũng đạt được sự nhất trí cao và đưa ra Tuyên bố Braga 2024 (Braga Manifesto), tiếp nối lời kêu gọi chung từ Hội nghị văn hóa toàn cầu Mondiacult 2022 về việc cần phải có một mục tiêu toàn cầu về văn hóa trong các mục tiêu phát triển bền vững của chương trình Nghị sự sau 2030.

Các thị trưởng từ các thành phố trên thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế ở cấp địa phương, kêu gọi sự công nhận và bảo vệ các quyền văn hóa, tận dụng mối liên kết chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa để thúc đẩy du lịch bền vững và toàn diện như một động lực tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ để bảo vệ các chuyên gia văn hóa trong khủng hoảng.

Vào tháng 10 năm 2024, dự án đã hỗ trợ Hà Nội tham gia Hội nghị các thành phố thiết kế của Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO tại Asahikawa, Nhật Bản và tổ chức một triển lãm tại Asahikawa nhằm giới thiệu những thành tựu mà Hà Nội đã đạt được kể từ khi trở thành thành viên Mạng lưới vào năm 2029. Sự kiện này cũng mang đến cơ hội kết nối với các công ty Nhật Bản quan tâm đến việc hợp tác với các doanh nghiệp sáng tạo tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vào tháng 11 năm 2024, dự án đã hỗ trợ Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội với hơn 100 hoạt động bao gồm các hội thảo, triển lãm, gian hàng, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ sáng tạo. Lễ hội đã đưa các công trình kiến trúc nổi bật gắn liền với lịch sử Hà Nội đến gần hơn với cuộc sống của người dân.

Lễ hội cũng đưa ra một góc nhìn thú vị về cách sáng tạo và đổi mới có thể định hình lại môi trường quen thuộc của chúng ta, và tôn vinh thành quả của sức sáng tạo trong thành phố. Lễ hội đã thu hút hơn 300,000 du khách cũng như 4,7 triệu lượt tiếp cận và thảo luận trên phương tiện truyền thông xã hội. Hơn 200 nhà báo đã đưa tin về Lễ hội qua 1,400 bài báo về hoạt động Lễ hội, các ngành công nghiệp sáng tạo và chủ đề thành phố sáng tạo.

Những kết quả đáng khích lệ từ dự án đã hỗ trợ Việt Nam tối ưu hóa những đóng góp xuyên suốt của văn hóa, tận dụng tối đa các cơ hội của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam, phù hợp với các chiến lược phát triển mới của quốc gia trong ngành văn hóa và du lịch, đặc biệt là Chiến lược Quốc gia về Công nghiệp Văn hóa và Chiến lược Quốc gia về Du lịch Bền vững, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời tối ưu hóa các cơ hội mà Mạng lưới Thành phố Sáng tạo và Di sản Thế giới của UNESCO có thể mang lại cũng như để kể một câu chuyện mới về quốc gia của hòa bình, văn hóa và sáng tạo. Hỗ trợ Việt Nam thiết lập vành đai sáng tạo bao gồm các thành phố năng động - nơi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của các chiến lược phát triển được truyền cảm hứng từ Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Tiếp nối thành công này, mới đây, tại trụ sở UNESCO Paris, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký và trao Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035 triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, trong đó có Thủ đô sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.