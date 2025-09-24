Hợp tác Sovico- Unesco: Những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam

(Ngày Nay) -Với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO, UNESCO đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa huy động sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. UNESCO đánh giá quan hệ đối tác này và kỳ vọng đây sẽ là ví dụ truyền cảm hứng cho những tập đoàn, doanh nghiệp khác của Việt Nam có hành động thiết thực để cùng nhau hiện thực hóa một tương lai bền vững cho Việt Nam.

Tháng 9 năm 2020, Biên bản ghi nhớ giữa Liên Hợp Quốc và Tập đoàn SOVICO đã được ký kết, đánh dấu sự hợp tác chiến lược đầu tiên của một tập đoàn tư nhân tại Việt Nam với Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững. Đây là một bước đổi mới trong quan hệ đối tác chiến lược, và kết quả của sự hợp tác đó đã được thể hiện qua rất nhiều sự kiện và hoạt động công đồng nổi bật trong nước và quốc tế.

Ngày 5/11/2021, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án Trao quyền cho thanh niên và phụ nữ để tăng cường kết nối và lợi ích địa phương tại các Di sản Thế giới và Thành phố Sáng tạo đã được UNESCO công nhận ở Việt Nam. Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở UNESCO với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

Tháng 11 năm 2023, tại Paris, Diễn đàn Đối tác toàn cầu của UNESCO đã giới thiệu các hoạt động về Thành phố Sáng tạo với sự tài trợ của Tập đoàn SOVICO. Song song đó, tại Hà Nội, một loạt các sự kiện văn hóa nổi bật đã thu hút đông đảo công chúng và truyền thông. Trên tinh thần này, trong thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dự án như đã đề ra trong các thỏa thuận được ký kết, nhằm mang lại những giá trị ý nghĩa góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam.

Dự án Trao quyền cho thanh niên và phụ nữ để tăng cường kết nối và lợi ích địa phương tại các Di sản Thế giới và Thành phố Sáng tạo đã được UNESCO công nhận ở Việt Nam hỗ trợ tối ưu hóa những đóng góp xuyên suốt của văn hóa, bao gồm việc tận dụng tối đa các cơ hội của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam, để thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam, phù hợp với các chiến lược phát triển mới của quốc gia trong ngành văn hóa và du lịch – đó chính là Chiến lược Quốc gia về Công nghiệp Văn hóa và Chiến lược Quốc gia về Du lịch Bền vững, tầm nhìn đến năm 2030. Dự án cũng có những đóng góp cụ thể trong việc đạt được một số Mục tiêu Phát triển Bền vững, đặc biệt là mục tiêu 5 về bình đẳng giới, mục tiêu 8 về việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế, mục tiêu 9 về công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng, mục tiêu 11 xây dựng các thành phố và cộng đồng bền vững và mục tiêu 17 về quan hệ đối tác vì các mục tiêu.

Dự án tái khẳng định tầm nhìn chung và sự hợp tác giữa UNESCO và Chính phủ Việt Nam với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ khối tư nhân tại Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về công nghiệp văn hóa và Chiến lược Quốc gia về du lịch bền vững với tầm nhìn đến 2030, thừa nhận rằng sự tham gia của thanh niên và trao quyền cho phụ nữ là động lực cốt lõi của phát triển bền vững.

Được xây dựng trên nền tảng những thành công ban đầu của Dự án Hà Nội Rethink, mối quan hệ đối tác này tiếp tiếp tục tối ưu hóa các cơ hội mà Mạng lưới Thành phố Sáng tạo và Di sản Thế giới của UNESCO có thể mang lại cũng như để kể một câu chuyện mới về quốc gia của hòa bình, văn hóa và sáng tạo. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách: Tư vấn về tầm nhìn chiến lược và hành động cho các thành phố của Việt Nam tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO để giúp thiết lập một hệ sinh thái cho thanh niên trong các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ các mô hình du lịch bền vững nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương tại các khu Di sản Thế giới.

Dự án đồng thời hỗ trợ Việt Nam thiết lập vành đai sáng tạo bao gồm các thành phố năng động - nơi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của các chiến lược phát triển được truyền cảm hứng từ Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Bên cạnh đó, hỗ trợ việc tạo ra các thông lệ tốt trong việc nâng cao năng lực cho người dân địa phương về du lịch bền vững tại Hành lang Di sản Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Dự án cũng sẽ tăng cường quan hệ đối tác đa bên, bao gồm đối tác công – tư trong các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững phù hợp với Chiến lược Quốc gia về công nghiệp văn hóa và Du lịch Bền vững, tầm nhìn đến năm 2030.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp bao gồm các tài năng và doanh nhân sáng tạo trẻ của Việt Nam, đặc biệt là những phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp du lịch và sáng tạo và người dân sinh sống tại các Khu Di sản Thế giới và các Thành phố được chọn - những người sẽ được trao quyền, tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội và các chương trình nâng cao năng lực để tạo ra và thúc đẩy các sáng kiến từ văn hóa và về văn hóa của họ. Ưu tiên các tài năng trẻ Việt Nam có các giải pháp sáng tạo trong việc bảo vệ, tôn tạo các tài sản văn hóa độc đáo của Thành phố và Di sản Thế giới, bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, thông qua sự hợp tác tập thể.

Đối tượng thụ hưởng gián tiếp bao gồm các cộng đồng địa phương - người dân sinh sống tại và những người sẽ tiếp cận các khu Di sản Thế giới và các Thành phố được chọn, những người sẽ tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ và nền tảng văn hóa và sáng tạo thế hệ mới (ví dụ: các lễ hội, diễn đàn, triển lãm); và những người sẽ tiếp cận và hưởng lợi từ việc xây dựng các công trình văn hóa mang tính biểu tượng và thân thiện với môi trường. Các đối tác quan trọng trong nước bao gồm UBND các thành phố và các cơ quan trực thuộc, Ban quản lý các Di sản Thế giới tại Việt Nam, UBQG UNESCO Việt Nam, Bộ VHTTDL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các chuyên gia văn hóa và bảo tàng, các cơ sở giáo dục sáng tạo tham gia thiết kế, triển khai dự án và các sự kiện công cộng.

Ngoài ra, các đối tác quốc tế khác sẽ bao gồm các cơ quan khác của LHQ, Trung tâm Di sản Thế giới cũng như các đại sứ quán tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này (đặc biệt là các Đại sứ quán Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý cũng như đại sứ quán các nước ASEAN là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO). Trong thời gian dự án, các thành phố sáng tạo khác trong khu vực như Singapore, Bangkok, Seoul, v.v... cũng sẽ tư vấn và tham gia để trao đổi kinh nghiệm cũng như thúc đẩy hợp tác với các thành phố thành viên trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Sau hơn 3 năm thực hiện, kết quả ban đầu của Dự án đã được ghi nhận, các tài năng sáng tạo Việt Nam, đặc biệt là các nhà sáng tạo trẻ, được trao quyền để đóng góp và tác động vào chương trình phát triển mới của các thành phố sáng tạo ở Việt Nam với những sáng kiến và hành động đổi mới. Các thành phố sáng tạo của Việt Nam hợp tác và thúc đẩy mục tiêu của UCCN thông qua các sự kiện đặc trưng cấp quốc gia và khu vực.

Số lượng các mô hình du lịch quy mô nhỏ, thân thiện với di sản được thiết lập và nâng cấp/cải thiện ở khu vực Bắc Trung Bộ với sự kết nối chặt chẽ hơn với các địa điểm Di sản Thế giới. Thiết lập và quảng bá thương hiệu của hành lang di sản Bắc Trung Bộ để thúc đẩy nền kinh tế dựa trên văn hóa địa phương.

“Tập đoàn SOVICO đã tiên phong trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển bền vững, thông qua các mối quan hệ đối tác với các tổ chức của Liên Hợp quốc. Chúng tôi rất hoan nghênh hợp tác chiến lược với Tập đoàn SOVICO và tin rằng, để đạt được sự phát triển bền vững, chúng tôi cần tất cả các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân, chính phủ, các tổ chức phát triển và cộng đồng địa phương, cùng chung tay”, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay chia sẻ.

Mới đây, tại trụ sở UNESCO Paris, tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký và trao Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, trong đó có Thủ đô sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.

"Chúng tôi rất phấn khởi với kết quả đạt được trong giai đoạn hợp tác vừa qua cùng Tập đoàn SOVICO. Tôi tin tưởng vào năng lực và cam kết của Tập đoàn SOVICO trong việc hỗ trợ, triển khai các sáng kiến, mục tiêu của UNESCO tại Việt Nam trong thời gian tới", Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay nhấn mạnh.

Khẳng định Sovico và UNESCO đã có chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa, với những chương trình thành phố sáng tạo, và công nghệ dành cho học sinh và phụ nữ, kêu gọi đóng góp Quỹ vaccine, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico chia sẻ: "Hợp tác cùng UNESCO, chúng tôi muốn góp phần vào phát triển bền vững và sáng tạo dựa trên văn hoá và giáo dục làm trụ cột. Cùng với UNESCO, chương trình hành động vì các thành phố sáng tạo và du lịch bền vững sẽ lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi quốc tế”.