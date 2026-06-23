Góc sống ảo mùa hè mới của Gen Z: Hồ sen cực lung linh ngay trong khuôn viên trường đại học

(Ngày Nay) - Không chỉ sở hữu một trong những hồ sen đẹp bậc nhất trong khuôn viên trường đại học, Trường Đại học FPT còn biến nơi đây thành không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo với Tuần lễ Sen. Mỗi mùa sen nở, campus Hòa Lạc lại trở thành điểm hẹn check-in được giới trẻ săn đón.

Không nhiều trường đại học sở hữu một hồ sen rộng lớn ngay trong khuôn viên. Tại Trường Đại học FPT, hồ sen không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn trở thành một phần đời sống văn hóa của sinh viên. Mỗi độ tháng 6, khi sen vào mùa đẹp nhất, nơi đây lại thu hút rất nhiều bạn trẻ tới tham quan, chụp ảnh. Mỗi campus lại có một đặc điểm và nét độc đáo riêng về không gian nhưng hương sắc của sen ở nơi nào cũng tạo nên một điểm nhấn thu hút sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhiều người trẻ tới check in.

Năm nay, nhà trường đã tổ chức Sen’s Week (Tuần lễ Sen) mùa thứ 2 với chủ đề “Ngũ Sen” diễn ra từ 22-26/6 tại campus Hòa Lạc - nơi có hồ sen diện tích rộng nhất với rất nhiều hoạt động văn hóa độc đáo. Tính đến hiện tại, đây là lễ hội sen duy nhất diễn ra trong khuôn viên một trường đại học ở Việt Nam, được thiết kế với nhiều hoạt động thú vị như không gian ngắm sen, chụp ảnh, thưởng trà, trình diễn thời trang và cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Trong lễ khai mạc Tuần lễ Sen đã diễn ra hoạt động nghệ thuật của sinh viên FPTU với các tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã diễn ra ngay trên mặt nước thu hút nhiều quan khách.

Hoạt động mang tên Vị Sen là điểm dừng mang đậm tinh thần thưởng trà Việt. Hương sen được đánh thức trong từng chén trà nóng ủ từ búp tươi và những ly trà sen lạnh hiện đại, hòa cùng vị ngọt dịu của chè lam và mứt sen. Giữa chất liệu mộc mạc của bàn tre, chõng tre, người tham dự vừa thưởng thức vừa “sống chậm” trong một lát cắt văn hóa tinh tế, lưu giữ những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Tại đây, workshop cùng Trà Vũ (cựu sinh viên khoá 10, Trường Đại học FPT) – nghệ nhân, trà nhân và người kể chuyện trà Việt trẻ, đồng thời là sáng lập dự án cộng đồng Societea đã mang đến hoạt động thẩm trà và chia sẻ về văn hóa thưởng trà Việt, góp phần đưa tinh thần trà Việt đến gần hơn với giới trẻ.

Những hoạt động nổi bật trong ngày này có thể kể đến Photo & Content Space - chuỗi không gian chụp ảnh và sáng tạo nội dung được xây dựng từ các chất liệu văn hóa Việt như hoa sen, tà áo dài, đèn lồng Hội An, nón lá và thư pháp.

Ban Tổ chức hỗ trợ miễn phí trang phục, chụp ảnh và quay phim cho người tham dự từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Thêm vào đó, hiệu ứng khói được vận hành vào các khung giờ 09:30–11:30 và 14:30–16:30, góp phần tạo nên những khung hình mang dấu ấn riêng tại sự kiện.

Và nếu như “Vị Sen” là khoảng lặng đầy tinh tế thì “Gót Sen” - chương trình trình diễn thời trang và nghệ thuật diễn ra vào chiều thứ Năm (25/6) lại là sự bùng nổ về thị giác. Trên chiếc cầu gỗ uốn lượn giữa đầm sen hồng, những bộ trang phục truyền thống đan xen các thiết kế cách tân sẽ được trình diễn trên nền âm nhạc dân tộc độc đáo do chính sinh viên FPTU thể hiện. Không chỉ là một sàn diễn thời trang, chương trình này còn là một dòng chảy cảm xúc giao thoa giữa bản sắc dân tộc và hơi thở đương đại của tuổi trẻ.

Hồ sen ở các campus cũng như Tuần lễ sen luôn mở cửa trong ngày và sẵn sàng đón các bạn trẻ khắp mọi nơi tới tham quan và check in.

Những đầm sen dịu mát và bình yên, những gợi ý trải nghiệm kết nối sâu hơn với hoa sen là một trong những lối nhỏ mà Trường Đại học FPTU đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người trẻ. Sự kết hợp đa chiều giữa những bước chân bên hồ, công nghệ sáng tạo và hoạt động tương tác trên không gian số không chỉ nuôi dưỡng tình yêu với những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn tạo điều kiện để mỗi người đều có thể trở thành một cầu nối lan tỏa những câu chuyện văn hóa theo cách riêng.