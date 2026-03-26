Grand M là tổng đại lý dự án Noble Palace Tay Ho

(Ngày Nay) - Noble Palace Tay Ho là kiệt tác nghệ thuật, dự án tâm huyết được Sunshine Group và NobleX Group ấp ủ trong thời gian dài. Với tính chất đặc thù của dòng sản phẩm thấp tầng cao cấp, việc lựa chọn đơn vị phân phối được cân nhắc kỹ lưỡng trước thời điểm chính thức đưa dự án ra thị trường.

Ngày 25.03.2026, NobleX Group đã ký kết, trao Chứng nhận Tổng Đại lý dự án Noble Palace Tay Ho cho Grand M - thành viên thuộc hệ sinh thái G.Empire Group, khởi động hành trình hợp tác giữa các thương hiệu hàng đầu nhằm đưa dòng sản phẩm dinh thự đẳng cấp tới khách hàng yêu thích sản phẩm bất động sản hàng hiệu tại lõi nội đô.

Đây là lần đầu tiên Sunshine Group lựa chọn một đơn vị Tổng Đại lý cho dự án thấp tầng cao cấp, mang tính biểu tượng dành cho giới thượng lưu, là điều chưa từng có trong quá trình triển khai kinh doanh đối với các dự án trước đó của Sunshine hay NobleX. Điều này cho thấy sự tin tưởng của Chủ Đầu tư và Đơn vị phát triển dự án dành cho Grand M sau những kết quả tích cực đơn vị này đã đạt được tại dự án cao tầng Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences.

“Những kinh nghiệm triển khai thực tế cùng sự am hiểu thị trường là cơ sở để chúng tôi chọn Grand M tiếp tục đồng hành trong giai đoạn mới. Chúng tôi kỳ vọng, thông qua Tổng Đại lý Grand M, những câu chuyện và giá trị của dự án sẽ được truyền tải một cách hấp dẫn và đúng tinh thần đến khách hàng. Đồng thời, chúng tôi tin tưởng vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để quá trình triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Chủ đầu tư cam kết đồng hành và hỗ trợ tối đa Grand M trong công tác bán hàng”, bà Dương Hiền - Phó Tổng Giám đốc thường trực NobleX Group cho biết.

Noble Palace Tay Ho: Vượt chuẩn dinh thự - Miền sống của đặc quyền

Noble Palace Tay Ho Sở hữu tọa độ hiếm hoi hội tụ trọn vẹn giá trị phong thủy và dư địa tăng trưởng trên trục đường 40m kết nối trực tiếp với cả 3 tuyến vành đai nội đô là nền tảng hạ tầng chiến lược cho sự phát triển bền vững.

Mạch nguồn dự án được bồi đắp bởi phù sa ngàn năm, vùng đất mang thế “đầu rồng thắng địa” – phía Bắc cận kề dòng Hồng trù phú, phía Nam liền kề hơn 500ha mặt nước Hồ Tây điều hòa, tạo nên sự cân bằng vượng khí hiếm có. Chính sự giao hòa giữa địa thế và không gian đã định hình Tây Hồ Tây như một “đại huyết mạch” mới – nơi hội tụ những chuẩn mực sống cao cấp và là nền tảng cho các quần thể dinh thự mang giá trị truyền đời.

Hiện diện tại tâm điểm Ciputra - biểu tượng của một đô thị quốc tế chuẩn mực dành cho giới thượng lưu, Noble Palace Tay Ho được kiến tạo như một dấu ấn khác biệt với bộ sưu tập Grand Mansion gồm 3 phân khu: Regent Grand Mansion, Crown Grand Mansion và Crystal Grand Mansion mang đến các dinh thự phiên bản giới hạn, tích hợp hầm riêng độc bản, hệ giao thông ngầm kín đáo cùng chuỗi hơn 100 tiện ích cao cấp, từ mua sắm, thể thao đến nghỉ dưỡng. Tất cả các tiện ích được tuyển chọn nhằm kiến tạo một chuẩn sống riêng tư, tinh lọc và xứng tầm cho chủ nhân sở hữu.

Dự án sở hữu pháp lý minh bạch và các dinh thự đã hình thành rõ nét

Noble Palace Tay Ho không chỉ là không gian sống mang giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp, mà còn là điểm đến an toàn cho tài sản của giới tinh hoa. Một tổng thể quy hoạch đồng bộ, kết hợp cùng kiến trúc duy mỹ, đang dần định hình nên một chuẩn sống vương giả mới tại Tây Hồ, đem đến cho chủ sở hữu những giá trị vượt bậc mà không dự án nào cùng phân khúc có được.

Dự án đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư nhanh nhạy, có tầm nhìn vượt trội, được giới chuyên gia dự báo sẽ làm bùng nổ thị trường phân khúc BĐS hàng hiệu, đem tới những bất ngờ chưa từng có về tính thanh khoản cũng như lượng khách hàng tinh hoa sở hữu sản phẩm như bộ sưu tập gia tài truyền đời được bảo chứng bởi đẳng cấp, giá trị và thương hiệu hàng đầu thế giới.

“G.Empire Group và Grand M tự hào được tiếp tục đồng hành cùng NobleX trong hành trình kiến tạo Noble Palace Tay Ho. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ không chỉ nhận được sự quan tâm từ thị trường, mà còn chạm tới kỳ vọng của những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống khác biệt – nơi hội tụ những giá trị sống tinh hoa và đẳng cấp hàng đầu tại Ciputra”, bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch HĐQT G.Empire Group khẳng định.

Ngày 26.03.2026, Tổng đại lý Grand M đã trao Chứng nhận Đại lý phân phối dự án Noble Palace Tay Ho tới 14 Đại lý chiến lược sẽ cùng đồng hành, là những cánh tay nối dài trong hành trình đưa những siêu dinh thự đẳng cấp Noble Palace Tay Ho đến với những chủ nhân xứng tầm.