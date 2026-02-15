Hà Nội chủ động kích hoạt hệ thống giám sát dịch bệnh dịp Tết Bính Ngọ

(Ngày Nay) - Sự chuẩn bị chủ động, chặt chẽ này không chỉ nhằm kiểm soát tốt diễn biến dịch bệnh, mà còn hạn chế tối đa nguy cơ bị động, bất ngờ, góp phần giữ nhịp sinh hoạt và vui Xuân của người dân trọn vẹn hơn.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là để người dân Thủ đô đón Xuân trong an toàn và yên tâm, ngành Y tế Hà Nội đã chủ động “kích hoạt” sớm hệ thống giám sát dịch bệnh theo nhiều lớp, vận hành liên tục từ các cửa ngõ ra vào thành phố đến từng khu dân cư.

Công tác theo dõi, cảnh báo và xử lý tình huống được duy trì thường xuyên, sát thực tế, giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở.

Sự chuẩn bị chủ động, chặt chẽ này không chỉ nhằm kiểm soát tốt diễn biến dịch bệnh, mà còn hạn chế tối đa nguy cơ bị động, bất ngờ, góp phần giữ nhịp sinh hoạt và vui Xuân của người dân được trọn vẹn hơn.

Kết nối các tầng giám sát

Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển mùa Đông-Xuân với đặc trưng nhiệt độ thấp kèm độ ẩm cao. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi cho các loại virus đường hô hấp như: Cúm, sởi hay ho gà phát triển.

Trong số đó, đáng chú ý là từ cuối năm 2025, thống kê cho thấy, bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng nhẹ. Bên cạnh đó, trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm, người dân có nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây truyền của các dịch bệnh truyền nhiễm.

Với quan điểm xuyên suốt không để bị động, bất ngờ, công tác phòng, chống dịch bệnh dịp Tết được ngành Y tế Hà Nội đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, trực xuyên Tết, bảo đảm mọi tình huống dịch bệnh đều được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để lan rộng trong cộng đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Bùi Văn Hào, thống kê từ hệ thống giám sát dịch cho thấy, các dịch bệnh lưu hành như Tay chân miệng, cúm, sởi, ho gà vẫn đang tiếp tục ghi nhận trên địa bàn thành phố; dịch bệnh do virus Nipah và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi, tái nổi khác luôn có nguy cơ xâm nhập vào thành phố.

Để sẵn sàng công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội 2026, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, kích hoạt đáp ứng các phương án phòng, chống dịch bệnh.

Từ tuyến thành phố đến cơ sở, hệ thống y tế duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm kịp thời phát hiện, xử trí nhanh mọi tình huống dịch bệnh phát sinh.

CDC Hà Nội đã kiện toàn 8 đội chống dịch cơ động, hướng dẫn mỗi trạm y tế thành lập ít nhất 2 đội chống dịch cơ động, đội đáp ứng nhanh sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình huống dịch bệnh đột xuất xảy ra trên địa bàn.

Các đội chống dịch cơ động của CDC Hà Nội chủ động, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các trạm y tế trong hoạt động điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý khu vực có ca bệnh, ổ dịch (đặc biệt đối với các dịch bệnh nhóm A, dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, tái nổi).

“Ngành y tế Hà Nội quyết tâm điều tra xử lý triệt để 100% các ổ dịch, chùm ca bệnh được phát hiện trên địa bàn thành phố trong vòng 24-48 giờ, không để dịch bệnh lây lan rộng, đảm bảo kiểm soát hiệu quả tình hình dịch; đồng thời, đảm bảo đầy đủ các loại hóa chất, máy móc, trang thiết bị phòng hộ cá nhân và các loại vật tư tiêu hao cần thiết khác để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn,” ông Bùi Văn Hào cho biết.

Đặc biệt, CDC Hà Nội đã tăng cường công tác giám sát sức khỏe hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt tự động và các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ khác (đặc biệt là các hành khách đến từ các quốc gia/khu vực đang có dịch) nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xâm nhập vào Hà Nội để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa dịch phát tán ra cộng đồng; tổ chức thực hiện chế độ khai báo y tế, cách ly, kiểm dịch theo đúng quy định.

Trong những ngày nghỉ Tết, hệ thống giám sát dịch vẫn được duy trì liên tục, thường xuyên. Đây chính là sự kết nối chặt chẽ giữa các tầng giám sát, điểm nhấn trong quy trình phản ứng nhanh.

Tại cộng đồng, công tác giám sát dịch bệnh được các cơ sở y tế đóng trên địa bàn triển khai chủ động tại các khu vực nguy cơ cao, nơi đông người như trường học, cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp, bến xe; đảm bảo không gián đoạn hệ thống giám sát trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Điều này nhằm phát hiện sớm và tổ chức các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Công Huy, Đội trưởng Đội cơ động số 6 (CDC Hà Nội) cho biết, dịp Tết chính là thời điểm phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Dịch bệnh có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào chứ không chờ hết Tết. Do đó, lực lượng y tế dự phòng luôn trong trạng thái trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu.

“Mỗi ca trực, mỗi chuyến đi cơ động đều mang theo trách nhiệm rất lớn đó là bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Chúng tôi xác định rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân,” thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Công Huy chia sẻ.

Giữ Tết an toàn, lành mạnh

Là tuyến y tế gần dân nhất, trạm y tế các địa phương luôn xác định rõ trách nhiệm của mình là “người gác cổng” bảo vệ sức khỏe người dân ngay tại cơ sở, để người dân yên tâm đón Tết an toàn, lành mạnh.

Bác sỹ Phạm Hồng Diệp, Giám đốc Trạm Y tế phường Cửa Nam cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết từ sớm, phân công cán bộ, nhân viên y tế ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, vật tư và trang thiết bị cần thiết.

Trạm cũng tăng cường theo dõi, giám sát các ca bệnh truyền nhiễm, bệnh theo mùa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe trong dịp lễ.

“Bảo đảm để người dân đón Tết an tâm, an toàn là trách nhiệm hàng đầu của y tế cơ sở. Chúng tôi luôn chủ động sẵn sàng trước mọi tình huống, tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi phản ánh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, đặc biệt trong dịp Tết,” bác sỹ Diệp thông tin.

Còn tại xã Quang Minh (Hà Nội), Trạm Y tế địa phương đã thành lập 6 đội cấp cứu cơ động cùng cơ số thuốc và phương tiện, sẵn sàng đáp ứng công tác y tế và ứng phó với các tình huống xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bác sỹ Nguyễn Thị Quyên, Phó Giám đốc Trạm y tế xã Quang Minh cho biết Trạm cũng đã phân công các cán bộ y tế thường trực cấp cứu trước, trong và sau Tết tại phòng khám đa khoa, các điểm trạm đáp ứng công tác cấp cứu ban đầu cho người dân và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đặc biệt, trên địa bàn xã có tổ chức Lễ hội Hoa Xuân, Hội Vật Chi Đông và bắn pháo hoa ở điểm Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh, Trạm đã bố trí các kíp trực 24/24 giờ đảm bảo sẵn sàng sơ cấp cứu ban đầu cho người dân và tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân an tâm đón Tết.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2026, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Người dân cần chú trọng giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột; bảo đảm chế độ ăn uống đủ chất, ăn chín, uống sôi, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc trong những ngày Tết.

Khi tham gia các hoạt động đông người, lễ hội, người dân nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc gần khi không cần thiết; đồng thời, cần chủ động theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Đặc biệt, người dân cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nhằm tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh trong dịp Tết.