Bệnh án điện tử: Bệnh viện, bác sỹ và người bệnh đều hưởng tiện ích

Hiện nay, công tác triển khai bệnh án điện tử đang được triển khai tại các bệnh viện. Theo lộ trình chuyển đổi số y tế đưa ra trước đó, đến ngày 30/9/2025, toàn bộ các bệnh viện sẽ phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử để thay thế bệnh án giấy từ tháng 10/2025.

Đây là yêu cầu bắt buộc của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm hiện đại hóa hệ thống khám, chữa bệnh, đồng bộ hóa dữ liệu, phục vụ người dân tốt hơn.

Tối ưu hóa các quy trình

Đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba, bà Nguyễn Thanh M. (75 tuổi, ở phường Cửa Nam) cho hay dạo gần đây bà có nghe nhiều thông tin về việc các bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Bà phấn khởi khi đi khám chỉ cần mang sổ y bạ mà không cần mang các kết quả khám của các kỳ khám trước đó, bởi bác sỹ đã lưu các thông tin kết quả trên phần mềm khám chữa bệnh của bệnh nhân.

Ông Nguyễn Đình V. (72 tuổi) đang khám tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, thủ tục khám nhanh hơn so với trước, các kết quả chiếu chụp và xét nghiệm máu được gửi về thẳng phòng khám ban đầu, ông không còn phải chạy đến các điểm để lấy kết quả. Sau đó, các bác sỹ lưu kết quả lại, mỗi lần đi khám, ông chỉ cần mang mỗi quyển sổ khám bệnh nên rất tiện.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chính thức đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử từ ngày 1/10. Phó giáo sư Đỗ Đình Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện là một phần trọng tâm của công cuộc chuyển đổi số, mang lại lợi ích cho cả bệnh viện và người bệnh. Đối với bệnh viện, lợi ích lớn nhất là việc tối ưu hóa quy trình. Thay vì mất thời gian tìm kiếm, lưu trữ hồ sơ giấy, nhân viên y tế có thể truy cập ngay lịch sử bệnh án trên phần mềm quản lý (HIS), giúp quy trình khám chữa bệnh được thông suốt và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, bệnh án điện tử giúp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống giúp cảnh báo tương tác thuốc, hỗ trợ bác sỹ kê đơn an toàn và hiệu quả hơn. Tiếp đó, bệnh viện còn tiết kiệm chi phí lâu dài: Giảm chi phí in ấn, bảo quản, lưu trữ hồ sơ giấy; Giảm sai sót do ghi chép thủ công, tránh các lỗi về liều dùng thuốc, dị ứng thuốc...

Phó giáo sư Đỗ Đình Tùng nhấn mạnh, đối với người bệnh, lợi ích lớn nhất là người bệnh không còn phải mang theo nhiều loại hồ sơ, giấy tờ mỗi lần tái khám. Toàn bộ thông tin đã được lưu trữ điện tử, thủ tục khám chữa bệnh nhanh gọn hơn, giảm thời gian chờ đợi xuống còn 30-60 phút. Thứ hai là việc chủ động thông tin, người bệnh có thể tra cứu và cập nhật hồ sơ bệnh án của mình một cách nhanh chóng thông qua các ứng dụng hỗ trợ; Giúp người bệnh hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình

Ngoài ra, bệnh án điện tử còn cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, giúp người bệnh không phải làm lại các xét nghiệm đã có. Cuối cùng, nó còn nâng cao tính minh bạch trong quản lý bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Đã có 630 cơ sở y tế sử dụng bệnh án điện tử

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết Bệnh viện hiện có 2.400 giường bệnh và 1.910 cán bộ, nhân viên y tế đang phục vụ công tác. Năm 2024, bệnh viện tiếp nhận 436.208 lượt khám bệnh, 68.119 bệnh nhân điều trị nội trú, 31.683 ca phẫu thuật và 262.607 ca chụp MRI và CT Scan, 4.488 trường hợp khác thuộc các danh mục kỹ thuật chuyên môn. Việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cán bộ y tế, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng khám chữa bệnh.

Việc quản lý thông tin cũng trở nên hiệu quả hơn. Toàn bộ hồ sơ của người bệnh được lưu trữ đồng bộ, giúp các bác sỹ dễ dàng truy cập và theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. Hệ thống này còn giúp giảm chi phí khi không cần in hồ sơ, giấy tờ và phim chụp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay theo kế hoạch ban đầu, việc triển khai bệnh án điện tử sẽ thực hiện trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu triển khai bệnh án điện tử trên cả nước trước 30/9/2025.

Đến nay, đã có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc sử dụng các bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai, chiếm khoảng 70%.

Về phía Bộ Quốc phòng, có 31 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai xong bệnh án điện tử 100%. Đối với Bộ Công an, có 66% bệnh viện đã hoàn thành, số cơ sở còn lại đang cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.

Với các bệnh viện tư nhân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, đã có 140/399 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và các cơ sở còn lại đang đẩy nhanh tiến độ và rất quyết tâm triển khai thực hiện.