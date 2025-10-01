Hà Nội còn hàng chục điểm ngập do mực nước các sông, hồ vẫn ở ngưỡng cao

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội vẫn còn rất nhiều điểm ngập úng trên nhiều tuyến phố nội đô khiến việc đi lại, di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng nay, thành phố Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập do mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao.

Cụ thể, tại lưu vực sông Nhuệ, ngập tại đường Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5,6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Tại lưu vực Tả Hồng, ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Tại lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội đã vận hành 100% trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm đẩy nước nội thành ra sông Hồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.