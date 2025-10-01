Ngành giáo dục bị thiệt hại nặng nề do bão số 10

(Ngày Nay) - Bão số 10 đã khiến hàng triệu học sinh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước phải nghỉ học và gây thiệt hại về cơ sở vật chất hàng trăm tỷ đồng cho các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả bão Bualoi của ngành giáo dục và đào tạo.

Theo báo cáo, thông tin từ các địa phương cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 10 đến các cơ sở giáo dục khi thiệt hại cơ sở vật chất tại một số địa phương lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tại Thừa Thiên Huế, 134 trường học bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng. Một số điểm trường vùng trũng phải tạm nghỉ học.

Tại Quảng Trị, nhiều trường bị tốc mái, sập tường rào, hư hỏng thiết bị. Tại Hà Tĩnh, 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 428,95 tỷ đồng. Tại Nghệ An, 483 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 300 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, 30 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại đang được thống kê.

Hàng triệu học sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải nghỉ học hoặc chuyển sang học online để đảm bảo an toàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đơn vị này vẫn đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các sở giáo dục và đào tạo cập nhật, gửi báo cáo tình hình thiệt hại về Ban chỉ huy của Bộ để tổng hợp.

Trước đó, để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành liên tiếp 3 công điện: Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT ngày 22/9/2025 về việc chủ động ứng phó bão số 9; Công điện số 1638/CĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025 về việc tăng cường ứng phó bão số 9, sẵn sàng ứng phó bão số 10; Công điện số 1650/CĐ-BGDĐT ngày 29/9/2025 về việc chủ động ứng phó bão số 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập nhóm thông tin trực tuyến với đại diện các sở giáo dục và đào tạo vùng chịu ảnh hưởng để cập nhật, trao đổi thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo. Các địa phương nghiêm túc triển khai chế độ ứng trực 24/24, vừa tập trung khắc phục hậu quả bão số 9, vừa chủ động phương án ứng phó bão số 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo theo dõi sát diễn biến bão, báo cáo thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy và học./