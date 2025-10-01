Thủ tướng chia buồn, chia sẻ với gia đình, địa phương bị thiệt hại do bão số 10

(Ngày Nay) - Mở đầu phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Thủ tướng gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc tới người dân, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do bão.

Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phiên họp được tổ chức sau Phiên họp thứ 14 chỉ 7 ngày cho thấy quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ trong chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng IUU của Uỷ ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Dự phiên họp còn có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển; lãnh đạo các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp liên quan.

Mở đầu Phiên họp, trước việc bão số 10 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó thống kê ban đầu có 41 người chết, mất tích, nhiều người bị thương; 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái; 824 nhà bị ngập; gây ngập, thiệt hại khoảng 6.000 ha lúa và hoa màu; khoảng 1.338 ha thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình kết cấu hạ tầng bị hư hại; thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc tới người dân, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do bão.

Cho biết, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chỉ đạo và xuống tận cơ sở chỉ đạo phòng, chống bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Lãnh đạo các tỉnh, thành phố bị ảnh bởi bão số 10 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Trong đó, ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất khoát không để ai bị đói, bị rét; sửa chữa trường, lớp bảo đảm học tập; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh; xử lý vệ sinh môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ; khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp...

Chia sẻ về sự cố 2 tàu cá vừa bị nạn tại Quảng Trị đều đang không có thiết bị định vị giám sát hành trình, Thủ tướng Chính phủ cho biết, mặc dù công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 10 tại các địa phương bị ảnh hưởng là ưu tiên hàng đầu nhưng chúng ta cũng không quên nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác đã được đề ra, trong đó có công tác chống khai thác IUU, mặc dù Ban Chỉ đạo mới họp phiên thứ 14 cách đây 7 ngày.

Nhắc lại việc họp Ban Chỉ đạo phải họp hằng tuần để kiểm điểm lại các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU mà Lãnh đạo Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương; cũng như đánh giá kết quả đã làm được gì trong tuần vừa qua; quyết tâm cao nhất là kiểm soát tình hình; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát triển ngành thuỷ sản bền vững; xác định rõ trách nhiệm; gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với nghề cá Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngắn gọn, rõ ràng kết quả đã triển khai trong tuần vừa qua, các chỉ số chống khai thác IUU, các vấn đề vướng mắc, nảy sinh; nhiệm vụ nào đã chuyển biến tiếp tục phát huy làm tốt hơn; nhiệm vụ nào, bộ, ngành, địa phương nào chưa làm tốt cũng phải thẳng thắn nhìn nhận đánh giá để biện pháp xử lý tiếp theo.

Các bộ, ngành, địa phương ven biển báo cáo, phân tích, làm rõ, thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào? Tiến độ triển khai ra sao? Giải pháp để nhanh chóng khắc phục tồn tại hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU là gì?

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề, hạn chế trùng lặp ý kiến, diễn giải nhiều, làm ảnh hưởng đến chất lượng phiên họp.