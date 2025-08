Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về chuyển đổi số

Hà Nội tạo đột phá từ chuyển đổi số

Ngay từ đầu năm 2025, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Theo đó, Hà Nội tập trung vào các trụ cột như hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngày 28/5/2025, UBND Thành phố công bố danh mục 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây là chiến lược "đặt hàng" thông minh nhằm huy động nguồn lực từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng chuyên gia trong, ngoài nước để cùng giải các bài toán phát triển.

Về xây dựng chính quyền số, Thành phố triển khai hiệu quả 5 trụ cột: Hạ tầng số, nền tảng và hệ thống số, dữ liệu số, ứng dụng dịch vụ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đặc biệt, dữ liệu trong các lĩnh vực then chốt như người có công, an sinh xã hội, hộ tịch, bảo trợ xã hội và trẻ em đã được chuẩn hóa, làm sạch và liên thông. Gần 2,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử đã được liên thông; hơn 175.000 trường hợp khai sinh đã gắn với cấp thẻ bảo hiểm y tế; 27.000 hồ sơ lý lịch tư pháp, 10.000 hồ sơ đất đai được xử lý điện tử.

Trong giáo dục, Hà Nội đã thí điểm học bạ số cho toàn bộ học sinh THCS và trung tâm giáo dục thường xuyên từ học kỳ II năm học 2024–2025. Lĩnh vực giao thông cũng chứng kiến bước đột phá khi Thành phố tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành, tối ưu hóa đèn tín hiệu và xử lý vi phạm giao thông.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng: Hiện đại hóa từ gốc rễ

Chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan Đảng, đoàn thể Thành phố được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo quyết liệt với nhiều sáng kiến đồng bộ. Một dấu ấn nổi bật là việc tích hợp thành công 4 thủ tục hành chính Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm: Thu nộp đảng phí; giấy xác nhận sinh hoạt Đảng hai chiều; chuyển sinh hoạt Đảng cá nhân; chuyển sinh hoạt Đảng giữa các tổ chức trong Thành phố.

Từ đầu tháng 6 đến ngày 24/6/2025, hệ thống đã ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt truy cập từ 63 tỉnh, thành và 27 quốc gia. Có trên 40.970 tài khoản đảng viên đăng ký, trên 10.100 giao dịch nộp đảng phí, trên 40 trường hợp lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, 30 trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, Thành ủy đã công bố 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung trong toàn hệ thống chính trị Thành phố như: thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành, trợ lý ảo hỏi - đáp văn kiện, trợ lý ảo hỗ trợ thẩm tra - thẩm định, chữ ký số chuyên dùng...

Những ứng dụng này không chỉ hiện đại hóa hoạt động nội bộ mà còn nâng cao hiệu quả phục vụ cán bộ, đảng viên và người dân.

Trong 6 tháng đầu năm, hội nghị tập huấn thủ tục hành chính Đảng được tổ chức tại trên 550 điểm cầu, thu hút hơn 31.000 đại biểu. Ngay sau hội nghị, việc triển khai đồng loạt các thủ tục hành chính trên nền tảng số đã nhanh chóng được phổ biến tới toàn hệ thống cơ sở.

Để phục vụ quản trị hiệu quả, Thành phố đặc biệt quan tâm đến phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung. Tính đến giữa năm, đã có trên 2.150 đơn vị và trên 4.680 tài khoản cá nhân khai báo sử dụng hệ thống này. Dữ liệu được chuẩn hóa phục vụ các hoạt động như quản lý cán bộ, công tác tổ chức, giám sát, tổng hợp báo cáo và cả cá nhân hóa trải nghiệm đảng viên.

Cùng với đó, hệ thống quản trị văn bản điện tử của các cơ quan Đảng và đoàn thể đã tiếp nhận, xử lý hơn 38.000 văn bản đến - đi trên nền tảng số. Việc quản lý, lưu trữ, chia sẻ văn bản không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật.

Hà Nội cũng tiên phong trong việc ứng dụng nền tảng số vào đào tạo, tập huấn. Hệ thống hỏi - đáp nghiệp vụ, chatbot, bộ câu hỏi điện tử được triển khai mạnh mẽ. Thống kê cho thấy đã có 8.381 câu hỏi hoàn thành, 1.004 phiên hỏi - đáp và gần 2.500 tin nhắn trao đổi nghiệp vụ diễn ra chỉ trong 6 tháng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, đoàn thể rằng: "Dữ liệu số là tài sản, là nền tảng cho phát triển và quản trị thông minh. Người đứng đầu các đơn vị phải trở thành hạt nhân, người truyền cảm hứng và dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số".

Tiến tới chính quyền số hiện đại, phục vụ toàn diện

Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thành phố triển khai hiệu quả các nền tảng như: Ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi, sổ sức khỏe điện tử, cấp lý lịch tư pháp trên VNeID...

Ứng dụng iHanoi hiện thu hút gần 5,7 triệu người dùng, tích hợp gần 480 dịch vụ công toàn trình, tiếp nhận phản ánh hiện trường, đề xuất sáng kiến đổi mới, kết nối chính quyền 24/7. Diễn đàn Khoa học và Công nghệ mở Hà Nội trên nền tảng này cũng đạt hơn 12.000 lượt tương tác.

Về mô hình hành chính phi địa giới - cho phép người dân thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc hộ khẩu - Hà Nội là nơi tiên phong triển khai, hướng đến một chính quyền hiện đại, minh bạch, thuận tiện.

Đồng thời, Thành phố chú trọng nâng cấp đồng bộ hạ tầng số từ cấp Thành phố đến xã, phường, đầu tư trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung, mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến, trang bị thiết bị đầu cuối cho đơn vị mới thành lập, sáp nhập… giúp đảm bảo kết nối thông suốt trên toàn địa bàn.