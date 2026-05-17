Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường mới, tháo gỡ "nút thắt" mặt bằng

(Ngày Nay) - TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm.

Tại dự thảo Nghị quyết, Hà Nội đề xuất bổ sung cơ chế linh hoạt cho các khoản hỗ trợ khác. Ngoài trường hợp hỗ trợ khác theo quy định của Luật Đất đai và UBND Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất, chủ sở hữu tài sản bị thu hồi cho từng trường hợp cụ thể. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền, mức hỗ trợ không vượt quá mức bồi thường.

Đối với hỗ trợ, tái định cư những trường hợp sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng trước ngày 15/10/1993, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, Dự thảo quy định hỗ trợ cả về đất và tài sản trên đất.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, được hỗ trợ 60% giá trị nhà và 60% giá trị đất đối với diện tích đất có nhà ở, không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND Thành phố.

Về tái định cư, ngoài khoản hỗ trợ trên, hộ gia đình, cá nhân được mua 1 căn hộ tái định cư theo giá do Sở Xây dựng xác định.

Đối với trường hợp đặc biệt, gồm hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi, thì được bồi thường bằng giao đất ở, bán nhà ở tái định cư theo quy định…

Dự thảo cũng đề cập việc xử lý tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở. Theo đó, đề xuất giao UBND Thành phố xem xét, quyết định xử lý các trường hợp tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Việc tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi; bảo đảm ổn định an ninh, trật tự xã hội, không làm phát sinh các điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp kéo dài.

UBND, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm cụ thể về hồ sơ, số liệu, đối tượng, tiêu chuẩn đất dịch vụ, đất ở được giao và không để lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, vụ lợi.