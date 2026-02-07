Hà Nội giành 4 hạng mục Giải thưởng Travelers’ Choice Awards

(Ngày Nay) - Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hấp dẫn vượt trội của mỗi địa danh, trong đó có Hà Nội.

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố Hà Nội ở lọt top 4 trong danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 do độc giả bình chọn thông qua những trải nghiệm thực tế và câu chuyện du lịch.

Danh hiệu thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Awards do Tripadvisor tổ chức, công bố cuối tháng 1/2026. Trong đó, bình chọn Best of the Best Destinations của Tripadvisor là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng của nền tảng này.

