Hà Nội giành 4 hạng mục Giải thưởng Travelers’ Choice Awards

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hấp dẫn vượt trội của mỗi địa danh, trong đó có Hà Nội.

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố Hà Nội ở lọt top 4 trong danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 do độc giả bình chọn thông qua những trải nghiệm thực tế và câu chuyện du lịch.

Danh hiệu thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Awards do Tripadvisor tổ chức, công bố cuối tháng 1/2026. Trong đó, bình chọn Best of the Best Destinations của Tripadvisor là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng của nền tảng này.

Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hấp dẫn vượt trội của mỗi địa danh, trong đó có Hà Nội.

Hà Nội giành 4 hạng mục Giải thưởng Travelers’ Choice Awards ảnh 1
PV
Hà Nội Du lịch Travelers’ Choice Awards

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chiếc trống đồng Làng Vạc thuộc nền văn hóa Đông Sơn, có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: TTXVN.
Khi bảo vật quốc gia "kể chuyện" làm du lịch
(Ngày Nay) - Với việc có thêm 6 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, Nghệ An không chỉ khẳng định vị thế của một vùng "địa linh nhân kiệt" mà còn mở ra vận hội mới trong việc biến di sản thành tài sản, đưa các báu vật lịch sử trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Dưới đây là toàn văn tuyên bố chung: