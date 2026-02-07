Hà Nội giành 4 hạng mục Giải thưởng Travelers’ Choice Awards

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố Hà Nội ở lọt top 4 trong danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 do độc giả bình chọn thông qua những trải nghiệm thực tế và câu chuyện du lịch.
Danh hiệu thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Awards do Tripadvisor tổ chức, công bố cuối tháng 1/2026. Trong đó, bình chọn Best of the Best Destinations của Tripadvisor là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng của nền tảng này.
Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hấp dẫn vượt trội của mỗi địa danh, trong đó có Hà Nội.
(Ngày Nay) - Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã trình bày báo cáo chuyên đề: “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.”
(Ngày Nay) - Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Thủ tướng đã giới thiệu chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
(Ngày Nay) - Với việc có thêm 6 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, Nghệ An không chỉ khẳng định vị thế của một vùng "địa linh nhân kiệt" mà còn mở ra vận hội mới trong việc biến di sản thành tài sản, đưa các báu vật lịch sử trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước.
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Dưới đây là toàn văn tuyên bố chung:
(Ngày Nay) - Trong hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng tại chỗ rà soát, xác định số hộ cần di dời khẩn cấp.
(Ngày Nay) - Bộ Công an hai nước nhấn mạnh tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và triển khai các kế hoạch hợp tác năm 2026, góp phần giữ vững ổn định, an ninh khu vực biên giới.