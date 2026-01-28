Du lịch Thủ đô Tết Bính Ngọ "đón sóng" tăng trưởng

(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Thành Phương/TTXVN.
Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Thành Phương/TTXVN.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài, cùng chuỗi hoạt động, sản phẩm du lịch được chuẩn bị sớm, đồng bộ và đa dạng, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng không chỉ tăng về lượng khách mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trên cơ sở kết quả dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách, bà Đặng Hương Giang cho biết, thành phố tin tưởng Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước, có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước dự báo lượng khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026, ngành Du lịch Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án nhằm bảo đảm an toàn, phân luồng hợp lý và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách. Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị, điểm đến triển khai các biện pháp hướng dẫn, điều tiết để hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn, tránh quá tải tại một số điểm tham quan truyền thống vào dịp Tết ở Thủ đô.

Ngành Du lịch Hà Nội cũng khuyến khích doanh nghiệp lữ hành tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và điểm đến mới, đặc biệt tại khu vực ngoại thành, nhằm đa dạng hóa hành trình trải nghiệm, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, du khách nội địa được khuyến cáo chủ động lên kế hoạch từ sớm, đặt trước dịch vụ và lựa chọn các điểm đến phù hợp.

Song song với công tác phục vụ Tết, Hà Nội triển khai đồng bộ các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ngay từ đầu năm 2026, gắn với đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu đón gần 36 triệu lượt khách trong năm 2026.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sau đà phục hồi tích cực của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thị trường du lịch Tết Nguyên đán tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Nhu cầu du lịch có xu hướng phát triển theo chiều sâu, du khách quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và giá trị trải nghiệm thay vì chạy theo số lượng. Nhiều doanh nghiệp ước tính mức tăng trưởng dịp Tết năm nay có thể đạt khoảng 15–20% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá xu hướng đặt tour Tết, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị Công ty Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết, nhóm khách gia đình và khách trung niên thường có xu hướng đặt tour sớm nhằm bảo đảm dịch vụ và lịch trình ổn định, trong khi nhóm khách trẻ lại lựa chọn đặt tour muộn hơn để linh hoạt về thời gian và tài chính.

Trên thị trường nội địa, các điểm đến khu vực Đông – Tây Bắc như Sa Pa (Lào Cai), Lô Lô Chải (Tuyên Quang), Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên… tiếp tục được dự báo thu hút đông du khách trong dịp Tết. Các điểm đến gần Hà Nội như Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Ninh Bình vẫn giữ được sức hút ổn định. Trong khi đó, các tuyến du lịch miền Trung, miền Nam và Phú Quốc được nhiều du khách lựa chọn nhờ mức giá hợp lý và khả năng kết nối hàng không thuận lợi.

