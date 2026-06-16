Hà Nội khởi động “Kết duyên sáng tạo” - Nối dài di sản làng nghề vào đời sống đương đại

Nguyệt Linh In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 13-14/6/2026, tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội), chương trình “Kết duyên sáng tạo” đã chính thức khai mạc, đánh dấu sự khởi động của Chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc đề xướng, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.
Hà Nội khởi động “Kết duyên sáng tạo” - Nối dài di sản làng nghề vào đời sống đương đại

Sự kiện mở ra một mô hình hợp tác mới, kết nối nghệ nhân và làng nghề truyền thống với nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới những sản phẩm thủ công – thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam, có khả năng sống trong đời sống đương đại.

Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, sở hữu một trong những hệ sinh thái thủ công truyền thống phong phú nhất cả nước. Những làng nghề này không chỉ giữ gìn kỹ thuật chế tác đặc sắc mà còn tích lũy tri thức bản địa, kinh nghiệm sản xuất, thẩm mỹ và ký ức văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.

Hà Nội khởi động “Kết duyên sáng tạo” - Nối dài di sản làng nghề vào đời sống đương đại ảnh 1

Lễ khai mạc Kết duyên sáng tạo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, nhiều làng nghề đang đứng trước áp lực phải đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và tìm kiếm phương thức phát triển phù hợp với nhu cầu đương đại. Ngược lại, không ít nhà thiết kế, nghệ sĩ và người làm sáng tạo mong muốn khai thác chất liệu, kỹ thuật truyền thống nhưng lại thiếu cơ hội tiếp cận sâu tri thức nghề cũng như các đối tác phù hợp.

Chính từ thực tế này, “Kết duyên sáng tạo” được xây dựng như một mô hình kết nối mới. Điểm khác biệt căn bản so với các hoạt động xúc tiến thương mại hay hội chợ làng nghề thông thường là nghệ nhân không chỉ giới thiệu sản phẩm hay trình diễn kỹ thuật mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng.

Các nhà thiết kế sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với những người đang nắm giữ tri thức nghề để cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới vừa giữ được giá trị văn hóa, vừa có khả năng tiếp cận thị trường đương đại. Mô hình này kỳ vọng tạo ra các mối quan hệ hợp tác dài hạn thay vì những cuộc gặp gỡ ngắn hạn.

Hà Nội khởi động “Kết duyên sáng tạo” - Nối dài di sản làng nghề vào đời sống đương đại ảnh 2

Kết nôi làng nghề với cộng đồng thiết kế sáng tạo

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ triển khai bốn hoạt động trọng tâm gồm “Kết duyên sáng tạo” – kết nối nghệ nhân, làng nghề với cộng đồng thiết kế và sáng tạo; trại sáng tác liên ngành Summer Camp “Re:Craft – làng nghề tái sinh” dành cho sinh viên các trường đại học; cuộc thi sáng tạo dựa trên di sản “Theo bước cộng đồng” năm 2026 và cuộc thi thiết kế trang sức “Trân bảo Việt Nam”. Các hoạt động này được kỳ vọng tạo không gian để người làm sáng tạo tiếp cận sâu hơn với tri thức nghề truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thực chất giữa nghệ nhân và các nhà thiết kế.

Nhân dịp khai mạc, Ban tổ chức đã chính thức phát động chương trình Open Call, kêu gọi cộng đồng sáng tạo tham gia Chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Từ các hồ sơ đăng ký, Ban điều phối sẽ lựa chọn những dự án có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai.

Các dự án được chọn sẽ nhận kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm, tham gia chương trình đồng hành chuyên môn kéo dài 4 tháng, được hỗ trợ truyền thông, kết nối chuyên gia – doanh nghiệp – nhà mua hàng, đồng thời có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Toàn bộ quá trình hợp tác được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng sở hữu trí tuệ, chia sẻ lợi ích công bằng, chuyển giao tri thức bền vững và phát triển sản xuất có trách nhiệm.

Hà Nội khởi động “Kết duyên sáng tạo” - Nối dài di sản làng nghề vào đời sống đương đại ảnh 3

Những dự án có tính khả thi sẽ được hỗ trợ.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, Chợ phiên Kết duyên sáng tạo đã trở thành không gian gặp gỡ và đồng sáng tạo sôi động. Nghệ nhân từ các làng nghề tiêu biểu như quạt Chàng Sơn, may áo dài Trạch Xá, múa rối nước Đào Thục hay dệt tơ tằm Phùng Xá đã mang đến những chia sẻ trực tiếp về nghề, kỹ thuật và sản phẩm đặc trưng.

Công chúng, đặc biệt là người trẻ, hào hứng tham gia workshop thực hành, lắng nghe nghệ nhân kể chuyện nghề, trải nghiệm chất liệu và kỹ thuật truyền thống, đồng thời tìm kiếm những ý tưởng hợp tác mới. Sự kiện như một nhịp cầu thực sự giữa di sản và công chúng, giữa tri thức nghề truyền thống và tư duy thiết kế đương đại.

Với “Kết duyên sáng tạo”, Hà Nội kỳ vọng xây dựng được một hệ sinh thái kết nối bền vững, giúp di sản làng nghề tiếp tục sống động và lan tỏa thông qua những sản phẩm sáng tạo có giá trị văn hóa, đồng thời tạo cơ hội cho các thế hệ nghệ nhân và người làm sáng tạo cùng phát triển. Cộng đồng thiết kế và sáng tạo quan tâm có thể tham gia Open Call để cùng viết tiếp những câu chuyện kết duyên mới từ chất liệu truyền thống của Hà Nội.

Nguyệt Linh
Kết duyên sáng tạo Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội

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