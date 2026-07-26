Nhà hát Kịch Việt Nam tái ngộ khán giả TPHCM sau gần 10 năm

Vở diễn đánh dấu sự tái ngộ của Nhà hát Kịch Việt Nam với khán giả TPHCM sau gần 10 năm.

NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cho biết, trước đây, ở thời kỳ hoàng kim của sân khấu thì hầu như năm nào Nhà hát Kịch Việt Nam cũng tổ chức những chuyến lưu diễn và luôn có mặt tại TPHCM. Thế nhưng chuyến lưu diễn gần nhất đã là khoảng năm 2017 – 2018. “Tức là đã gần 10 năm rồi, Nhà hát Kịch Việt Nam mới trở lại TPHCM. Riêng bản thân tôi từ một diễn viên chỉ tập trung cho vai diễn trong các đợt lưu diễn, nay trở lại với vai trò khác phải quán xuyến mọi thứ, lo lắng đủ điều, nhất là sự đón nhận của khán giả, phải tính toán để có một chuyến đi thành công, lực lượng 30 con người tham gia lưu diễn đều phải khỏe mạnh, đảm bảo các suất diễn thăng hoa phục vụ khán giả... Vì thế, cảm xúc lần tái ngộ khán giả TPHCM nói riêng và khán giả phương Nam nói chung lần này của tôi khá là đặc biệt” – NSƯT Kiều Minh Hiếu chia sẻ.

Đêm diễn vở kịch Ngược chiều bình an tại TPHCM này nằm trong chuỗi lưu diễn các tỉnh thành phía Nam năm 2026 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Kéo dài từ 17/7 đến 8/8 với 12 suất diễn tại các tỉnh thành khu vực Nam bộ và Tây Nguyên như: Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng... Riêng tại TPHCM, đơn vị có 2 suất diễn phục vụ khán giả tại Nhà Thiếu nhi Bình Dương (23/7) và Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh (25/7).

Ngược chiều bình an được NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng vào cuối năm 2024 và sau đó gặt hái huy chương bạc tại Liên hoan nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” 2025. Vở diễn lấy cảm hứng từ những chiến công thầm lặng, kể cả sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

“Ngược chiều bình an không phải là vở diễn mới nhất của Nhà hát nhưng chúng tôi chọn làm tác phẩm cho đợt lưu diễn này khi chủ yếu diễn ra trong tháng 7. Chúng tôi, cũng như tất cả người dân Việt Nam với tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc đều hướng tới ngày 27/7 để tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hy sinh cho đất nước trong thời chiến và cả thời bình. Đó cũng là thông điệp Ngược chiều bình an muốn truyền tải” – NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết.

Một điều khá đáng tiếc là sau gần 10 năm Nhà hát Kịch Việt Nam mới trở lại TPHCM, thời gian gián đoạn khá dài nên công tác truyền thông, marketing bán vé vẫn chưa được như kỳ vọng, điển hình như là được biểu diễn ở những rạp hát lớn hơn, đúng tầm hơn tại các khu vực trung tâm, có thể thu hút khán giả đến nhiều hơn. “Chúng tôi hy vọng chuyến lưu diễn này có thể đặt nền tảng, tạo sự kết nối tốt hơn cho các lần trở lại TPHCM của Nhà hát Kịch Việt Nam trong tương lai” – NSƯT Kiều Minh Hiếu kỳ vọng.

Sau TPHCM, vở kịch Ngược chiều bình an của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ đến với khán giả Đồng Tháp tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang (cũ) vào tối 28/7.