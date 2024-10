Hà Nội rực rỡ màu cờ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(Ngày Nay) - Chín tháng năm qua, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất.

(Ngày Nay) - Chiều 4/10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý III/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng Công an 9 tháng năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm.