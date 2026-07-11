Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện đồ án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

(Ngày Nay) - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố sẽ lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia để hoàn thiện đồ án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chiều 10/7, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo TP Hà Nội nhận được đề nghị làm rõ tiến độ thực hiện quy hoạch đại lộ sông Hồng và những vấn đề liên quan đến việc tra cứu quy hoạch chi tiết đang được thông tin trên các trang mạng xã hội.

Trả lời vấn đề trên, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sở đang lấy ý kiến của 6 bộ, ngành về đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng. Cùng đó, UBND Thành phố cũng báo cáo và xin ý kiến của Thành ủy về các nội dung chính liên quan đến đồ án phân khu sông Hồng.

Về tiến độ thuộc phạm vi của các dự án thành phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Tâm cho biết, trên cơ sở yêu cầu của TP Hà Nội, hiện nay nhà đầu tư dự án đang nghiên cứu hoàn thiện phương án đối với trục đường cảnh quan, công viên và các khu vực đô thị, cũng như dự án thành phần.

“Các đồ án liên quan đến Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến công khai nhân dân theo quy định. Đồng thời, sẽ lấy ý kiến các chuyên gia thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan, như vấn đề chống lũ, công tác bảo tồn chỉnh trang đô thị, duy trì hoạt động làng nghề… trong khu vực quy hoạch”, ông Đào Minh Tâm cho hay.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết, những ý kiến đóng góp của người dân, chuyên gia sẽ được Thành phố tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng. Qua đó, Thành phố cũng giải trình, giải đáp đầy đủ về mặt chuyên môn để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của đồ án.

Liên quan đến việc các hội nhóm trên mạng xã hội thông tin về việc tra cứu quy hoạch, ông Đào Minh Tâm khẳng định: Các nguồn dữ liệu đưa trên mạng hoặc những nền tảng xã hội là không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết, quy hoạch chung như hiện nay cần nghiên cứu ở tỷ lệ rất lớn từ 1/10.000 đến 1/25.000. Do vậy, trong quá trình lập quy hoạch có rất nhiều phương án khác nhau. “Những thông tin đưa trên mạng có thể là những thông tin trong quá trình nghiên cứu lập đồ án, với các phương án khác nhau, không phải là những phương án được duyệt”, ông Tâm nói.

Từ những phân tích kể trên, ông Đào Minh Tâm khẳng định, những thông tin đưa trên mạng hiện nay chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở. Theo nhiệm vụ được Thành phố giao sau khi công bố đồ án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đang chuẩn hóa lại hệ thống quy hoạch cấp dưới.

“Điều đó có nghĩa là sau khi có quy hoạch chung, chúng tôi phải chuẩn hóa quy hoạch phân khu và tiếp tục thẩm định những đồ án quy hoạch chi tiết cả các dự án trên địa bàn thành phố”, ông Tâm nói thêm.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội dự kiến, hết năm 2026, về cơ bản các quy hoạch kể trên mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống chung của thành phố. Sau đó, thành phố sẽ công khai quy hoạch trên các nền tảng của Thủ đô cũng như cả các bộ ngành liên quan đến xây dựng, đất đai.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức xác minh các trường hợp đưa thông tin kiểm tra quy hoạch không chính xác, thậm chí thu tiền trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

“Nếu phát hiện thông tin sai sự thật, mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Chúng tôi sẽ rà soát và sẽ thông tin tới báo chí khi phát hiện trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định”, bà Nguyễn Thị Mai Hương nói thêm.