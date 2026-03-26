Hà Nội: Tái diễn vi phạm trật tự đô thị tại phường Láng

(Ngày Nay) - Dù Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo vô cùng quyết liệt, tình trạng vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh… vẫn tái diễn theo chiều hướng phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vi phạm gần như ngang nhiên sau thời gian ngắn được chấn chỉnh.

Ngày 6/3/2026 vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố ra “tối hậu thư”: Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sẽ kiên quyết đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” đối với Trưởng Công an phường, xã đó.

Là địa bàn trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, với mật độ dân cư cao, lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, chính vì vậy, công tác đảm bảo trật tự đô thị luôn được chính quyền phường Láng (Hà Nội) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Trong thời gian qua, công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường đã có những chuyển biến rõ rệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở.

UBND phường Láng đã tổ chức ký cam kết chấp hành trật tự đô thị với các tổ dân phố, hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, đơn vị trông giữ xe, chủ công trình xây dựng. Các đợt ra quân được triển khai tại ngõ 10 phố Hoàng Ngọc Phách, ngõ 1194 đường Láng, phố Pháo Đài Láng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Công an phường chủ động tham mưu, phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm tại 12 tuyến phố.

Công an phường cũng tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trung tâm, trục giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư, cơ sở kinh doanh và bệnh viện như: Huỳnh Thúc Kháng, đường Láng, Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh và khu vực phố Cầu Giấy – là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn tồn tại một số vi phạm mang tính “cố hữu”, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Qua ghi nhận trong hai ngày 24–25/3/2026 cho thấy, tại địa bàn phường Láng, như khu vực ngõ 54 phố Nguyễn Chí Thanh (đoạn giáp với Bệnh viện Nhi Trung ương), vẫn tồn tại tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và trông giữ xe. Nhiều nơi bày bàn ghế sát mép đường, khách ngồi san sát, xe máy dựng tràn lan, khiến lối đi dành cho người đi bộ bị thu hẹp.

Hai bên lối đi của ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh vốn đã hẹp, nay lại bị chiếm dụng tối đa để kinh doanh hàng quán ăn, bày bán đủ các mặt hàng từ rau củ, trái cây đến đồ gia dụng… Hàng hóa bày tràn xuống lòng đường; bàn ghế nhựa phục vụ khách ăn uống chiếm gần hết lối đi; xe máy dựng dọc hai bên, thậm chí đỗ chéo chắn lối chính là thực trạng đang diễn ra tại khu vực này.

Vào giờ cao điểm, người đi bộ phải len lỏi giữa dòng xe máy, ô tô nhỏ và các quầy hàng san sát. Nhiều đoạn ngõ chỉ đủ một xe di chuyển, việc tránh nhau trở nên khó khăn, dễ xảy ra va chạm.

Không chỉ dừng lại ở việc vi phạm trật tự đô thị khi lấn chiếm không gian công cộng, lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, việc các hàng quán tự phát này hàng ngày, hàng giờ thải ra một lượng lớn rác thải sinh hoạt và nước thải xả trực tiếp ra khu vực ngõ cũng gây ảnh hưởng môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.

“Việc lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh hàng quán ăn, buôn bán tự phát, dựng đỗ xe… không chỉ chiếm dụng hoàn toàn không gian đi bộ của người dân mà còn gây ồn ào, mất trật tự cả khu vực này. Họ lấn chiếm lâu rồi, đi lại qua đây rất khổ. Thi thoảng thấy lực lượng của phường ra quân nhắc nhở thì họ thu dọn vào một chút. Lực lượng chức năng đi khỏi là họ lại bung ra, có nhắc cũng không ăn thua”, một người dân sống tại khu vực cho biết.

Trước thực trạng này, cần có sự vào cuộc quyết liệt, liên tục của các lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các sai phạm, không buông lỏng quản lý, nhằm tạo sự chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng quản lý đô thị trong thời gian tới.