Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng hợp tác với thành phố Moskva về giao thông đô thị

(Ngày Nay) - Đại diện hai thành phố lớn của Việt Nam đã làm việc với chính quyền thành phố Moskva, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển metro hiện đại, hướng tới đẩy nhanh các dự án giao thông đô thị đang triển khai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 22-25/3, tại Trung tâm tình huống thành phố Moskva đã diễn ra cuộc gặp làm việc 3 bên giữa thành phố Moskva, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hợp tác.

Tại buổi làm việc, quyền Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác quốc tế thành phố Moskva, ông Manuilov Vyacheslav, đã tiếp và thảo luận với đoàn đại biểu cấp cao từ Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng, quản lý, vận hành và khả năng hợp tác về xây dựng hệ thống tàu điện ngầm (Metro) tại hai đô thị lớn nhất của Việt Nam.

Về phía Moskva, đơn vị quản lý hệ thống Metro thuộc hàng hiện đại và có mật độ vận chuyển lớn nhất thế giới đã giới thiệu và trình bày các mô hình và giải pháp công nghệ tiên tiến, từ khâu thiết kế kỹ thuật và xây dựng trong điều kiện địa chất phức tạp, đến quản lý, điều hành hệ thống Metro.

Ông Vyacheslav khẳng định chính quyền thành phố Moskva sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác xây dựng hệ thống Metro với 2 thành phố lớn của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Trương Việt Dũng, và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường, đánh giá cao những thành tựu của Nga trong việc phát triển hạ tầng giao thông đô thị thông minh, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về các khía cạnh hợp tác cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các tuyến Metro đang và sẽ triển khai.

Hai bên thảo luận về chương trình hợp tác cụ thể, góp phần củng cố hợp tác về hạ tầng kỹ thuật và giao thông bền vững trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.