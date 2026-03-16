Hà Nội: xã Ứng Thiên trọn vẹn ngày hội lớn của cử tri

(Ngày Nay) - Sau một ngày diễn ra sôi nổi, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Ứng Thiên khép lại trong không khí phấn khởi và đầy trách nhiệm.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn, đến 19h ngày 15/3, toàn xã có 35.520 cử tri tham gia bỏ phiếu trên tổng số 35.523 cử tri, đạt tỷ lệ 99,99%; chỉ còn 3 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, 27/29 thôn đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với ngày hội dân chủ của đất nước.

Xã Ứng Thiên có 29 thôn với 29 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, thôn Miêng Thượng là nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống với 1.735 cử tri từ 18 tuổi trở lên. Trong ngày bầu cử, bà con giáo dân đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ, nghiêm túc, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn.

Một điểm đặc thù của xã là có Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 02 Hà Nội, nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều cử tri tại đây không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu.

Để bảo đảm quyền bầu cử của các cử tri đặc biệt này, các tổ bầu cử đã chủ động mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để các cụ thực hiện quyền công dân. Hình ảnh các thành viên tổ bầu cử ân cần hướng dẫn, hỗ trợ từng cử tri đã để lại nhiều xúc động trong ngày hội lớn của địa phương.

Cụ Lê Thị Loan (100 tuổi), ở thôn Quảng Nguyên, do sức khỏe yếu nên được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để thực hiện quyền bầu cử. Cụ Loan chia sẻ: “Các cán bộ bầu cử đến tận nhà hướng dẫn chu đáo, tôi rất phấn khởi. Ngày bầu cử lúc nào cũng là ngày vui của nhân dân”.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, trang nghiêm và đúng quy định, nhiều lực lượng đã cùng tham gia phục vụ. Tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố được bố trí trực, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đại úy Phạm Đình Thành, Tổ trưởng Tổ bảo đảm an ninh trật tự Khu vực bầu cử số 11 (thôn Đống Vũ) cho biết, trong ngày bầu cử, lực lượng an ninh đã làm việc từ rất sớm đến đêm khi hoàn tất việc kiểm phiếu và các nhiệm vụ tiếp theo. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, góp phần giúp hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.

Cùng với lực lượng an ninh, các cán bộ y tế cũng túc trực tại tất cả các khu vực bỏ phiếu để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho cử tri và các lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều cử tri cao tuổi được kiểm tra huyết áp, theo dõi sức khỏe trước khi tham gia bỏ phiếu, giúp mọi người yên tâm thực hiện quyền công dân.

Song song với công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu, hoạt động thông tin tuyên truyền cũng được xã Ứng Thiên triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa không khí ngày hội bầu cử trên toàn địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ứng Thiên đã đẩy mạnh công tác trang trí, cổ động trực quan và tuyên truyền rộng khắp.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ứng Thiên Trương Thế Hữu cho biết, đơn vị đã tập trung trang trí, tuyên truyền trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường liên thôn; đồng thời tăng thời lượng phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh của xã và loa truyền thanh tại 29 thôn từ khoảng 20 phút mỗi buổi lên 1 giờ mỗi buổi trong những ngày cận bầu cử.

Trong ngày bầu cử, cán bộ, nhân viên của trung tâm cũng có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để ghi nhận hình ảnh, cập nhật thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trực tiếp, phát thanh và các kênh online; đồng thời phối hợp với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội để kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh từ cơ sở.

Đúng 19h ngày 15/3, khi các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Ứng Thiên chính thức đóng cửa, 29/29 khu vực bỏ phiếu đồng loạt triển khai nhiệm vụ kiểm phiếu. Các thành viên tổ bầu cử cùng lực lượng phục vụ miệt mài làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm việc kiểm phiếu diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.