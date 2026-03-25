Hà Nội xác lập mô hình tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Hiện Hà Nội đang triển khai xác lập mô hình tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền, ủy quyền và cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các giải pháp tăng trưởng hai con số theo hướng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm.

Các đơn vị cần làm rõ các nội dung mới, điểm đột phá, động lực mới và phần tăng trưởng mới; đồng thời, xác định cụ thể các động lực trung tâm của tăng trưởng, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố cũng chỉ đạo rà soát, lượng hóa cụ thể động lực truyền thống, động lực mới, những yếu tố đã phát huy hiệu quả và những yếu tố còn dư địa khai thác.

Để bám sát mục tiêu, Sở Tài chính có nhiệm vụ xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2026; xác định rõ phần thiếu hụt, phương án bù đắp, lĩnh vực, địa bàn và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Kịch bản cần lượng hóa cụ thể đóng góp của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, văn hóa, du lịch, tiêu dùng, các cơ chế chính sách mới, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô…. Các cơ quan chức năng phải đồng thời chủ động nhận diện, đề xuất các giải pháp ứng phó với các rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng như: giá xăng dầu, đơn giá, điều kiện thi công, nguồn cung vật tư, nhân lực và tiến độ nhà thầu, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ về phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 298-TB/TU.

Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã gắn với bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực thực hiện, qua đó, nâng cao trách nhiệm và năng lực cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động nghiên cứu, chuẩn bị trước về nhân lực, điều kiện, quy trình và năng lực tổ chức thực hiện; phân nhóm xã, phường thành 3 nhóm gắn với năng lực, điều kiện thực tiễn của từng địa phương để có phương án giao việc, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường cán bộ phù hợp. Ngoài ra, thành phố cũng lưu ý việc xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai 9 Nghị quyết chiến lược của Trung ương tại địa phương.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 546,93 nghìn tỷ đồng.