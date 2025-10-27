Hà Nội: Xử phạt cơ sở đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào trường học

(Ngày Nay) - Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai chỉ đạo Trường Tiểu học Chu Minh chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Đào Lượng từ ngày 6/10 và triển khai đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp khác.

Liên quan đến thông tin phản ánh của phụ huynh về việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng "lọt" vào bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Chu Minh, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời chấm dứt hợp đồng với đơn vị tổ chức bữa ăn.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã đã làm việc với Trường Tiểu học Chu Minh, đại diện phụ huynh học sinh, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng để xác minh thông tin, xem xét mức độ vi phạm và xử lý theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành thông báo tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Chu Minh; dừng hoạt động cung cấp suất ăn tổ chức bữa ăn bán trú của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng trên địa bàn xã.

Đồng thời, xã đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, các phòng, ngành liên quan và hiệu trưởng các trường tổ chức bữa ăn bán trú nhằm tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn xã.

Sau khi xem xét mức độ vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng; đồng thời đăng tải các thông tin về việc dừng hoạt động cung cấp suất ăn, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng trên trang thông tin điện tử xã Quảng Oai để người dân biết.

Trường Tiểu học Chu Minh có 329 học sinh đăng ký ăn bán trú trong tổng số 516 học sinh toàn trường.

Năm học 2025-2026, nhà trường tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh theo quy định.

Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng có địa chỉ tại thôn Phú Nông, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 4/10, khi giám sát thực phẩm đầu vào, bộ phận giám sát nhận thấy thực phẩm không đảm bảo tươi sống nên đã yêu cầu đơn vị cung cấp đổi thực phẩm tươi sống. Đơn vị cung cấp cũng đã thay thế bằng thực phẩm tươi sống để đưa vào chế biến.

Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai đã thông báo tạm dừng cung cấp suất ăn đối với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng; chỉ đạo Trường Tiểu học Chu Minh chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty này từ ngày 6/10/2025 và triển khai đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp khác.

Thông qua đấu thầu, nhà trường đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu và thực hiện ký hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn khác.

Ngày 23/10, nhà trường tổ chức họp với toàn thể phụ huynh học sinh; ngày 24/10, nhà trường tổ chức cuộc họp với đại diện phụ huynh học sinh, thống nhất ngày 27/10, bắt đầu triển khai cho học sinh ăn bán trú trở lại và tăng cường thực hiện công tác giám sát chặt chẽ các khâu để đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm.