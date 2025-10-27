Hà Nội yêu cầu trường học lập đường dây nóng ứng phó bạo lực học đường

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả trường học, địa phương thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn và bạo lực học đường.

Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; tuyên truyền, phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (hoạt động 24/24 giờ, miễn phí cước gọi)...

Đó là nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu trong văn bản số 4411/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 23/10, gửi Phòng Văn hóa-xã hội các phường, xã và các trường học trực thuộc về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội đã được triển khai và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn diễn biến phức tạp, hình thức ngày càng đa dạng, độ tuổi vi phạm có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, tinh thần và môi trường giáo dục, gây lo ngại trong xã hội.

Để khắc phục những hạn chế này, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học theo quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố; tập trung tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng, chống bạo lực đường; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường.

Các trường cần chủ động thông tin qua đường dây nóng, phối hợp kịp thời với lực lượng công an, chính quyền địa phương và phụ huynh trong xử lý các vụ việc phát sinh.

Các trường cần quản lý chặt việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng trong nhà trường; phát huy vai trò tổ tư vấn học đường; thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó rủi ro; thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh thống nhất biện pháp quản lý, giáo dục học sinh; phát hiện, hỗ trợ sớm các trường hợp có biểu hiện bất thường về hành vi, tâm lý.

Ngoài ra, các nhà trường cần rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, đặc biệt là cây xanh lâu năm, hệ thống điện, ao hồ, lan can, khu vui chơi…, kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn.